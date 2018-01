Na pogajanjih z vlado ostali zgolj Počivavškovi sindikati

Pet sindikalnih central pričakuje ločena pogajanja

19. januar 2018 ob 18:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vladna pogajalska skupina in sindikati javnega sektorja so več kot dve uri porabili za pogovor o tem, kako se sploh pogajati. Nato pa je pet sindikatov, ki stavke napovedujejo v februarju in želijo ločena pogajanja, sestanek zapustilo.

Pogovori so se tako nadaljevali zgolj s skupino sindikatov, ki so stavko napovedali za 24. januar. Kot je pojasnil vodja vladne pogajalske skupine minister za javno upravo Boris Koprivnikar, so na sestanek vabili vse sindikate, ki so napovedali stavkovne dejavnosti. "Danes smo ugotovili, kdo se je sploh pripravljen skupno pogajati in kdo zahteva ločena pogajanja," je dejal.

Uvodni sestanek so nato končali in nadaljujejo pogovore s sindikati iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Zdaj naj bi prešli k vsebinskim vprašanjem in sindikatom predstavili, kakšna so vladna stališča do njihovih stavkovnih zahtev.

Pet sindikatov, šolski sindikat Sviz, oba policijska sindikata, sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva, ki so v februarju napovedali tri ločene stavke, pa je sestanek zapustilo.

Kot je pojasnil glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, gre za različne stavkovne zahteve in v skladu s temi zahtevami se bodo pogajali. Pri tem je poudaril, da stavkovnih pogajanj ne gre povezovati s sklenitvijo sprememb kolektivnih pogodb, ampak je njihov cilj sklenitev stavkovnih sporazumov.

Aneks h kolektivni pogodbi nesprejemljiv

Še pred pogajanji pa je potekal podpis aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim bi na krovni ravni sklenili pogajanja o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom. A je predlog, ki jim ga je v podpis ponudila vlada, očitno za večino sindikatov nesprejemljiv, saj je k podpisu pristopilo le osem od 42 reprezentativnih sindikatov.

Kvorum večine sindikatov torej ni dosežen. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar pa je po podpisu dejal, da tudi glede doseganja drugega mogočega kvoruma, doslej uporabljenega le v enem primeru, ni preveč optimističen.

Po drugem kvorumu bi morali podpisniki skupaj zastopati vsaj 40 odstotkov vseh zaposlenih v javnem sektorju iz vsaj štirih dejavnosti. Po ministrovih besedah lahko to ugotovijo le tako, da sindikate pozovejo, da jim pošljejo podpisane izjave, in nato preštejejo, ali zastopajo zadostno število javnih uslužbencev v vsaj štirih dejavnostih.

Koprivnikar nezadovoljen

Koprivnikar pravi, da je glede na to, da so v usklajevanja vložili ogromno energije, nezadovoljen, da jim za tiste nad 26. plačnim razredom pogovorov o odpravi anomalij ni uspelo skleniti. Predvsem pa je nezadovoljen, ker zaposleni na delovnih mestih, kjer bi popravili uvrstitve, ne bodo deležni plač, za katere so se že dogovorili, vključno s poračunom od 1. oktobra.

Generalni sekretar Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Bojan Hribar je pojasnil, da so se sindikati konfederacije večinsko odločili za podpis. K podpisu bi po njegovih besedah pristopila tudi preostala dva sindikata iz njihove pogajalske skupine, če bi vladna stran na zadnjih pogajanjih na ravni dejavnosti pokazala malo več fleksibilnosti.

Zamujena priložnost

Kot je dejal, je zamujena priložnost ne le dviga orientacijskih delovnih mest, ki jih določa aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor, ampak tudi v sedmih kolektivnih pogodbah dejavnosti, ki so bile parafirane.

"Ker ta aneks ne bo začel veljati, tudi tista dogovorjena povečanja plač delovnih mest nad 26. plačnim razredom ne bodo začela veljati," je dejal.

Uveljavitev aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor bi namreč omogočila podpis aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti. Skupaj pa je vlada za odpravo anomalij nad 26. plačnim razredom predvidela 8,4 milijona evrov.

