Stavka voznikov avtobusov Arriva bo trajala do preklica

Vodstvo podjetja trdi, da je stavka nezakonita

4. september 2017 ob 07:23,

zadnji poseg: 4. september 2017 ob 17:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stavka v Arrivi Slovenija, ki se je začela dopoldne, je okrnila prevoze na Gorenjskem, Štajerskem in Primorskem. Stavkajoči vozniki pa zagotavljajo prevoze učencev do šol, pacientov do zdravstvenih ustanov ter zaposlenih na delo in z dela.

Po ocenah vodstva Arrive Slovenija je prvi dan od 970 zaposlenih dopoldne stavkalo 66 voznikov. Skupina Arriva Slovenija je kljub temu uspela izvesti večino linij, škodo pa še ocenjujejo.

Vodstvo je sicer stavkovnemu odboru ponudilo možnost mediacije, ki so jo zavrnili. Udeležence stavke so obvestili, da ne bodo imeli pravice do nadomestila plače.

"Čeprav je vodstvo skupine storilo vse, da bi doseglo sporazumno rešitev, stavkovni odbor ni sprejel predloga o vključitvi tretje osebe oziroma mediacije. Stavkovni odbor smo v nedeljo povabili, da se vključi v socialni dialog, ki poteka z ostalimi sindikati v družbah," so popoldne sporočili iz vodstva skupine.

Direktor in predsednik uprave skupine Arriva Slovenija Bo Karlsson je ponovil, da so zahteve stavkovnega odbora zanj nerazumne in nerealne. "Vodstvo na izsiljevanje in vsiljevanje takih zahtev stavkovnega odbora ne more in ne bo pristalo," je navedel.

Prepričan je, da je vključitev tretje osebe lahko rešitev nastalega položaja. "Stavka je po mojem mnenju neupravičena, saj je skupina Arriva vselej in v celoti spoštovala vse panožne kolektivne pogodbe kot tudi kolektivne pogodbe posameznih podjetij skupine Arriva Slovenija, redno izplačevala plače, vse dodatke in nadure v skladu z dogovorjenimi višinami. Še vedno upamo, da bodo predstavniki stavkovnega odbora pristopili k skupnemu in konstruktivnemu reševanju problema," je dodal.

Vodstvo Arrive stavkovnega odbora še ni povabilo na pogovore, tako da se bo predvidoma stavka na enak način kot danes nadaljevala tudi v torek.

Očitki o grobem izkoriščanju

Stavkovni odbor voznikov avtobusov v skupini Arriva Slovenija je sporočil, da je zadovoljen z začetkom stavke. "Po informacijah s terena je odziv voznikov na stavko dober. To pomeni, da vodstvu z obvestili, tudi prek službenih telefonov, delavcev ni uspelo prestrašiti. Uspeva nam zagotavljati zakonski minimum," je povedal generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije KS 90 Damjan Volf. Koliko točno jih stavka, je težko reči, je sicer dejal Volf in dodal, da je delodajalec nekatere delavce ustrahoval, zato so dali prijavo na inšpekcijo za delo.

Po navedbah stavkovnega odbora podjetje grobo izkorišča in zatira voznike ter na cesto pošilja tehnično neustrezna vozila, kar ogroža varnost občanov, posledično pa podjetje ne zadovoljuje javnih potreb. Na javna opozorila sindikata o navedenih nepravilnostih se je podjetje odzvalo s šikaniranjem in grožnjami z odpovedjo delovnih razmerij, kar je vzrokovalo napoved stavke, zaradi te pa je moten tudi javni potniški promet.

G. C., T. H.