Številni poslanci DZ-ja, evropska poslanka in dva ministra želijo postati ljubljanski mestni svetniki

Volitve v ljubljanski mestni svet

11. november 2018 ob 13:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za mestne svetnike Mestne občine Ljubljana se bo na prihajajočih volitvah potegovalo 508 kandidatov. Med njimi je tudi več ministrov in poslancev ter evropska poslanka.

Lista Zorana Jankovića se poteguje s preverjeno ekipo, v kateri so poleg župana med drugim tudi aktualni podžupani Tjaša Ficko, Janez Koželj, Jelka Žekar, Aleš Čerin in Dejan Crnek. Če bodo tudi tokrat dobili zadostno število glasov volivcev, bi se jim lahko pridružili še košarkarski trener in nekdanji selektor Jure Zdovc, predsednik uprave BTC-ja Jože Mermal in estradnik Robert Pešut – Magnifico.

Na listi Levice so med drugim poslanki Violeta Tomić in dosedanja mestna svetnica Nataša Sukič ter igralka Lara Jankovič. Med kandidati, ki želijo ob poslanskem še na svetniški stolček, sta tudi Maša Kociper (Stranka Alenke Bratušek) in Jani Möderndorfer (SMC).

SMC v boj za mestni stolček pošilja še dva poslanca, in sicer Moniko Gregorčič in Gregorja Židana, ter državnega sekretarja na okoljskem ministrstvu Aleša Prijona. Nekdanji poslanec in vodja svetniškega kluba SMC-ja v tem mandatu Dragan Matić pa je kandidat za župana.

Na listi SD-ja sta se poleg poslanca Marka Koprivca, državne sekretarke na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martine Vuk ter državne sekretarke na ministrstvu za pravosodje Dominike Švarc Pipan znašla tudi ministra za kulturo ter izobraževanje, znanost in šport, Dejan Prešiček in Jernej Pikalo. Izstopata še imeni nekdanje ministrice za delo in zdajšnje sekretarke v kabinetu predsednika vlade Anje Kopač Mrak ter evropske poslanke Tanje Fajon.

LDS se želi vrniti v mestni svet

LDS se želi v mestni svet med drugim vrniti z nekdanjim poslancem Antonom Anderličem in nekdanjim veleposlanikom Marjanom Šetincem. NSi pa se na volitve podaja s preverjeno ekipo, v kateri so Mojca Sojar, poslanec Jožef Horvat in Mojca Kucler Dolinar, ki je v preteklem mandatu tudi predsedovala svetniškemu klubu NSi-ja.

Na listi SDS-a sta poleg županskega kandidata Anžeta Logarja tudi Mojca Škrinjar in Ksenija Sever. Vsi so bili člani sveta že v preteklem mandatu, nekdanji vodja svetniškega kluba SDS-a Mirko Brnič Jager pa se tokrat za svetniško mesto poteguje na listi Zelenih Slovenije.

Mestna svetnika želita postati Aleš Primc in Vili Kovačič. Prvi prek skupne liste SLS-a in Glasu za otroke in družine, Kovačič pa je na listi stranke Davkoplačevalci se ne damo več. Za članstvo v ljubljanskem mestnem svetu se sicer skupaj poteguje 21 strank in list.

G. C.