Stranka "Ne grem volit" vse močnejša

Volivci zmagovalne stranke so samo leta 1992 presegli število volilnih abstinentov

31. maj 2018 ob 16:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Relativno zmago na volitvah prinese vse manj glasov. SDS je z 280 tisoč glasovi leta 2004 dobil 29 mandatov, SMC z le dvajset tisoč glasovi več pa kar 36.

Volilna vzdržnost raste tako hitro, da je število volilnih upravičencev, ki se niso udeležili volitev (826 tisoč), na zadnjih volitvah za dvakrat preseglo število volivcev zmagovalne stranke Mira Cerarja (301 tisoč). Razlogov je več. Pred kratkim smo na portalu MMC analizirali podatke, ki dokazujejo, da mlajši volivci na volitve ne hodijo. Tudi starejši se vse redkeje odločajo za pot na volitve.

Včasih je morala biti udeležba 98-odstotna

"Če pogledamo nazaj, je precejšna razlika. Tistikrat sta bila ena lista in en kandidat. Tistikrat ni bilo pomembno, koga si volil, samo da si se volitev udeležil. Tako je bila udeležba vedno 97- ali 98-odstotna," je za TV Slovenija leta 1992 na volišču povedal Karl Platais iz Rečice. Takšen občutek so ljudje imeli le še na volitvah 1992.

ZADNJE SOOČENJE NA TELEVIZIJI SLOVENIJA

Kako lahko kampanja, ki se je preselila tudi na ulico, še spremeni izid volitev, na katerih – kot vse kaže – spet ne bodo odločali načrti o razvoju Slovenije, večji blaginji ali o krajših čakalnih vrstah. Spremljate zadnje veliko soočenje na 1. programu Televizije Slovenija pred nedeljskimi volitvami ob 20. uri z Eriko Žnidaršič in Igorjem E. Bergantom. Soočenje bomo v živo spremljali tudi na MMC-ju.

Izid, ki prinese stabilno vlado

Tedanjo rekordno udeležbo (85,6-odstotno) lahko pripišemo tudi temu, da so hkrati z državnozborskimi potekale tudi predsedniške volitve. LDS je tedaj začel svoj niz zmag in je z 278 tisoč glasovi presegel število neudeležencev. "To je takšen izid, ki daje možnost, da se sestavi stabilna vlada," je tedaj napovedal predsednik stranke LDS Janez Drnovšek.

Za poslanski mandat manj kot deset tisoč glasov

Nizka volilna udeležba je bila najbolj naklonjena zmagi stranke SDS leta 2004 in še bolj zmagi stranke SMC leta 2014. Za en poslanski mandat sta potrebovala manj kot deset tisoč glasov – SDS leta 2004 le 9.700 in SMC deset let pozneje le še 8.400 zanje obkroženih glasovnic.

Drnovšek edini, ki je kot vladajoči popravil izid

Ob tem je zanimivo, da je LDS edini kot vodilna stranka vlade ponovil in celo popravil mandat. Prvič leta 1996 za deset tisoč glasov v primerjavi z letom 1992. Še večji skok jim je uspel leta 2000, ko so zbrali 390 tisoč glasov ali 110 tisoč glasov več kot na volitvah štiri leta prej. Rekord je nepresežen, je pa SMC zaradi nižje volilne udeležbe kljub manjšemu številu volivcev, ki so jih podprli, dobil leta 2014 rekordnih 35 mandatov v državnem zboru.

Jure Brankovič