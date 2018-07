Stranke, zbrane okoli LMŠ-ja, po umiku NSi-ja stavijo na Levico

Bo usklajevanje z Levico uspešnejše?

20. julij 2018 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Peterica strank pod okriljem LMŠ-ja bo po odhodu NSi-ja iz koalicijskih pogajanj nadaljevala pogovore s ciljem oblikovanja bodoče vlade. Jim bo uspelo na svojo stran pridobiti Levico?



Na današnjem srečanju generalnih sekretarjev peterice strank, zbranih okoli LMŠ-ja, so sklenili, da bodo s ciljem oblikovanja vladne koalicije, ki bo imela v državnem zboru večino, nadaljevali pogovore. Zdaj je v igri stranka Levica, so pojasnili po sestanku.

Srečanje predsednikov strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS bo predvidoma v torek, na njem pa še ne bo predstavnikov Levice. Z Levico se je predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec v preteklih tednih sicer že pogovarjal o sodelovanju, a za skupno mizo predstavniki petih strank in Levice še niso sedeli.

Koalicijsko pogodbo je peterica strank doslej usklajevala in v veliki meri tudi uskladila z NSi-jem, ki pa se je v ponedeljek iz pogajanj umaknil, zaradi česar Šarec v DZ-ju nima zadostne podpore za izvolitev za mandatarja za sestavo vlade.

LMŠ: Koalicijska pogodba je dobra

Tudi po srečanju generalnih sekretarjev so iz LMŠ-ja sporočili, da koalicijsko pogodbo ocenjujejo kot dobro, saj je plod usklajevanj in pogajanj šestih strank. "Kot uspeh vidimo prav to, da je za mizo sedelo šest strank, kar kaže na to, da znamo sodelovati in priti skupaj tako na ključnih področjih kot področjih, kjer so bile možnosti za razhajanja največje," so še navedli.

Medtem se bo sicer v ponedeljek iztekel prvi krog iskanja mandatarskega kandidata, ko bo predsednik republike Borut Pahor, kot je napovedal, državni zbor obvestil, da ne bo predlagal kandidata, saj nihče ne uživa potrebne podpore v DZ. Predvidoma v petek se bo DZ s to Pahorjevo odločitvijo tudi uradno seznanil, nato pa bo začel teči drugi krog iskanja kandidata, v katerem ga imajo poleg predsednika republike možnost predlagati tudi poslanci.

G. K.