Štuhec: Ostanki komunističnega totalitarizma so še živi in v revitalizaciji

Pred dnevom v spomin žrtvam totalitarizmov

21. avgust 2018 ob 21:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga bomo zaznamovali v četrtek, je nadškof metropolit Stanislav Zore v ljubljanski stolnici daroval mašo za žrtve.

V nagovoru po maši je moralni teolog Ivan Štuhec poudaril, da je sleherno povojno obdobje nabito s čustvi, ranami in predsodki, ustvarjajo pa se tudi namerne ali nenamerne ideološke zgodbe, s katerimi vsaka stran opravičuje svoja dejanja. "Še vedno se odkrivajo nova dejstva, ki v marsičem zmagovito interpretacijo postavljajo pod vprašaj," je dejal.

Pogosto uporabljena fraza, da zgodovino pišejo zmagovalci, po njegovih besedah prav tako vnaša nesporazume v interpretacijo zgodovine. "Zmagovalci, pijani od oblasti, so s perspektive človekovega dostojanstva lahko hujši kršitelji le-tega, kakor pa so bili poraženci, dokler so ti imeli moč in oblast," je dejal.

"Ostanki komunističnega totalitarizma so še živi"

Nekaj besed je Štuhec namenil tudi moderni Evropi in evropski skupnosti. "Če smo v devetdesetih letih bili prepričani, da Zahodna Evropa ve, kaj se ruši z berlinskim zidom in za kaj je takrat šlo, smo danes lahko prepričani, da ne razumejo ali nočejo razumeti, da so ostanki komunističnega totalitarizma v nekdanjih komunističnih državah veliko bolj navzoči in v revitalizaciji kakor pa fašizem in nacionalsocializem v Italiji ali Nemčiji," je dejal. Kdor si pred tem zatiska oči, dela po njegovih besedah nezadržno v prid razgradnji EU-ja in vrnitvi totalitarizmov.

Pozval je tudi k nenehnemu opominjanju po ohranjanju spomina, da se množična grozodejstva ne bi nikoli več ponovila.

Študijski center za narodno spravo je pred dnevom spomina na žrtve totalitarnih režimov, ki ga je leta 2009 razglasil Evropski parlament, odprl tudi razstavo Skozi čas preizkušenj v zaporniških celicah, pred spominskimi obeležji v Ljubljani pa so položili cvetje.

Poleg Študijskega centra za narodno spravo so pri pripravi dogodkov sodelovali še Vojaški vikariat Slovenske vojske in Stolna župnija sv. Nikolaja Ljubljana.