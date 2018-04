Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Tarča s strankami, ki jim dobro kaže glede uvrstitve v parlament. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Tarča: Parlamentarne stranke, ki jim kaže dobro

Tarča na 1. programu TV Slovenija ob 20.

19. april 2018 ob 19:51,

zadnji poseg: 19. april 2018 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tokratna Tarča najprej sooča predstavnike strank, ki jim izidi anket kažejo na uvrstitev v parlament, v drugi uri pa stranke, ki so pod pragom, a ne povsem brez možnosti.

V soboto je predsednik države Borut Pahor sporočil, da bodo predčasne parlamentarne volitve v Sloveniji 3. junija. Dober mesec in pol pred volitvami je večina najpomembnejših strank predstavila svoje programe in kandidate, konec preteklega tedna pa je agencija Ninamedia za RTV Slovenija pripravila telefonsko javnomnenjsko raziskavo po metodi CATI ki nakazuje možne volilne izide, seveda pa se med volilno kampanjo lahko še spremenijo.

Glede na izide raziskav, ki se v preteklih mesecih niso bistveno spremenili, se v prvi polovici oddaje Tarča soočajo predsedniki sedmih strank, ki jim izidi kažejo, da se bodo uvrstile v državni zbor. V studiu so: Dejan Židan, Marjan Šarec, Miro Cerar, Janez Janša, Karl Erjavec, Matej Tonin. Voditeljica je Erika Žnidaršič.

Od zgodovinskega rezultata je stranka SMC prišla do izstopov. Kaj se je zgodilo? SMC ima veliko uspehov in gre odločno na volitve za zmago in ne za 4. mesto, je napovedal Miro Cerar. Komentiral je tudi izstop poslancev Zormana in Krajnca. Eden ni bil uvrščen na kandidatno listo, en pa je bil z okrajem nezadovoljen. Takšnih poslancev ne potrebujemo, je dejal. Kustec Lipicerjeva bo odšla zato, ker se vrača v akademske vode, ker je imela naporen mandat, bo pa s stranko sodelovala naprej, je napovedal.

Janez Janša primerov ni želel komentirati, saj naj se s tem soočijo SMC-jevci.

Karl Erjavec je komentiral razpad lokalne svetniške skupine v Kamniku. Tudi brez tega bo DeSUS dosegel dober rezultat, tudi brez dveh svetnikov, ki bosta na strani Šarca, je napovedal. Imajo 10.000 članov, zato ne gre za tragedijo, je povedal.

Dejan Židan je opozoril, da ima Slovenija dobro gospodarsko rast, kar da je dosegla vlada. Ni pa vladi uspelo vse, nekaj bo dočakalo novo vlado, predvsem bo treba zmanjšati družbeno neenakost.

Cerar je ponosen, da je vlada potegnila državo iz krize. Želi si, da bi ljudje prepoznali, da se lahko pot nadaljuje.

Matej Tonin je prepričan, da je potrebna menjava politične generacije, saj ne vidi, v čem bi lahko bil Erjavec po desetletjih še vedno koristen. Žalostno je predvsem, da ljudje še vedno umirajo zaradi čakalnih vrst, Slovenija se tudi še ni soočila z dolgoročnim staranjem prebivalstva.

Janša je opozoril, da je bil SDS zelo malo časa v vladi. SDS tako deli uspehe in neuspehe koalicijskih vlad. Situacija danes ni rožnata, pa tudi ni katastrofična. Nekatera področja pa so katastrofa: zdravstvo, delovanje vladavine prava, mizerno plačilo več 100.000 ljudi, je naštel.

Druga polovica oddaje

V drugi polovici bomo soočili predsednike sedmih strank, ki so v raziskavi sicer pod volilnim pragom, a so jih nekateri anketiranci na priklic omenili kot tiste, ki bi jim morda dali glas.

