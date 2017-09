Timmermans se je zavzel za pravo, a uresničevanje prepustil Sloveniji in Hrvaški

Timmermans v državnem zboru

5. september 2017 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

To, da vse države članice spoštujejo vladavino prava, je temelj EU-ja, je dejal podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je ponovila pričakovanje Evropske komisije, da bo implementirana arbitražna odločitev.

EU temelji na ideji, da smo vsi enaki pred zakonom. Pravo je edino orodje, s katerim lahko zagotovimo element pravičnosti v odnosu med državami članicami, brez tega unija ne more obstajati, je bil v razpravi v državnem zboru, kjer se je udeležil skupne seje odborov za zadeve EU-ja in za zunanjo politiko, jasen Frans Timmermans.

To, da se je velika članica pripravljena podrediti vladavini prava prav tako kot majhna, to, da vse države spoštujejo odločitve Sodišča EU - na tem temelji EU. "Brez spoštovanja vladavine prava EU ne bo mogla preživeti. Če ne zagotovimo, da se vladavina prava spoštuje povsod, bomo imeli fundamentalno krizo," je dejal.

Pri tem je bil izrazito kritičen do Poljske, kjer da smo priča "sistemskim grožnjam", saj je pod vprašajem samo načelo delitve oblasti in neodvisnega sodstva, obenem pa oblasti v Varšavi, za razliko od npr. oblasti v Budimpešti, zavračajo dialog z Brusljem.

Arbitraža povezana z vladavino prava

Kot je nadaljeval, se v teh dneh ob njegovem obisku v Sloveniji vprašanje vladavine prava razumljivo povezuje predvsem z uresničevanjem arbitražne odločitve o meji med Slovenijo in Hrvaško - tako je bilo tudi v današnji razpravi v DZ. "In res je povezano z vladavino prava, a je povsem drugačno od sistemske grožnje vladavini prava, ki smo ji priča na Poljskem," kjer komisija zato tudi odločneje ukrepa, je nadaljeval.

Ob tem je Timmermans danes, podobno kot v ponedeljek po srečanju s premierjem Mirom Cerarjem na Bledu, ponovil že znano stališče komisije glede arbitraže: da je bila rešitev vprašanja meje s Slovenijo preko arbitraže pogoj za vstop Hrvaške v EU, da sta na to pristali obe državi in se zavezali, da bosta odločitev arbitražnega sodišča spoštovali.

Na tej poti je nato resda prišlo do zapleta, ko se je zgodilo nekaj, kar se nikoli ne bi smelo, a je bil rešen v skladu z za to predvidenimi pravili in povsem v skladu z mednarodnim pravom. "Zato zdaj upamo in pričakujemo, da bosta obe državi uresničili razsodbo."

"In to je vse, kar bom dejal danes. Ne bom se spuščal v razpravo o tem, kaj bi komisija morala ali lahko naredila. Verjamem namreč, da bi za zdaj morali ostati ob strani in dovoliti, da skušata rešitev poiskati vpleteni strani. Obe strani pa pozivam, naj si prizadevata za rešitev, tako da bo sodba uresničena," je dejal.

"Realno gledano moram reči, da bi morali to vprašanje rešiti državi sami, a zavedam se tudi, da zadeva delovanje Evropske unije kot celote in v tem smislu smo vsi zainteresirani, da se sodba implementira," je zaključil razpravo na to temo.

Timmermans je s slovenskimi poslanci sicer danes spregovoril širše o aktualnih izzivih, s katerimi se soočajo unija in njene članice.

Mogherinijeva pričakuje implementacijo

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je v DZ-ju poslancem ponovila pričakovanje Evropske komisije, da bo prišlo do implementacije arbitražne odločitve o meji med Slovenijo in Hrvaško. Vidi jo pomembno ne le za napredek v odnosih med obema članicama, ampak tudi za stabilizacijo Zahodnega Balkana.

Glede položaja na Zahodnem Balkanu je Mogherinijeva dejala, da je mesto te regije znotraj unije. Že sama perspektiva članstva in pripravljenost na reforme pomagata državam v regiji k napredku. "Narediti pa moramo vse, da bodo ti koraki nepovratne narave," je poudarila. "Zahodni Balkan je del Evrope in mora postati del EU-ja," je dodala.

Na tej točki je več poslancev izpostavilo pomen arbitraže med Slovenijo in Hrvaško, spoštovanja mednarodnega prava in zgleda za ostale države v regiji. Mogherinijeva se je s tem strinjala in hkrati pozvala h krepitvi sodelovanja, ne nasprotovanja. Tudi ob migrantski krizi se je videlo, da je rešitev mogoče doseči le skupaj, je poudarila. Opozorila pa je, da morajo rešitve za probleme v regiji priti iz regije; ne morejo biti vsiljene iz Bruslja.

Erjavec: To je škandalozno

Zunanji minister Karl Erjavec je zadevo komentiral na novinarski konferenci ob robu Strateškega foruma Bled. Ne razume, da Hrvaška, ki je članica EU-ja, ne spoštuje mednarodnega prava in odločitev sodišč. "To je zame škandalozno," je izjavil. Irazil je upanje, da bo nastopil čas, ko bo Hrvaška spoznala, da je treba spoštovati mednarodno pravo.

Prepričan je, da bo tudi Evropska komisija, ki zahteva uresničitev razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, vztrajala pri spoštovanju mednarodnega prava. "Je pa res, da težko razumejo to mentaliteto, ki je značilna za regijo," je dejal.

Kot je poudaril, je glavno sporočilo za Zahodni Balkan spoštovanje mednarodne prava in sodnih odločb. "Tudi Slovenija je morala spoštovati nekatere odločbe, zlasti Evropskega sodišča za človekove pravice, ki nam niso bile všeč, a jih spoštujemo in izvajamo," je dejal. "Od članice EU-ja, ki pravi, da je prijateljska država, bi pričakovali enako," je Hrvaški sporočil Erjavec.

Po njegovih besedah je potreben čas, proces dozorevanja in v tem procesu bo v pomoč tudi Evropska komisija. "Včeraj je podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans zelo jasno povedal, da ni druge opcije kot spoštovanje mednarodnega prava. Na teh vrednotah temelji EU in žal najmlajša članica unije še ni prišla do tega spoznanja," je dejal zunanji minister.

Poudaril je, da argumentacija hrvaške zunanje ministrice Marije Pejčinović Burić, ki je dala izjavo za medije tik pred njim, kaže na to, da nima pravih argumentov, s katerimi bi prepričala mednarodno javnost, da Hrvaški ni treba spoštovati arbitražne odločbe.

Priznal je, da je v arbitražnem postopku prišlo do napake, vendar je sodišče zelo jasno povedalo, da ta napaka ne vpliva na končno odločitev tribunala. Zato ne razume vztrajanja Hrvaške, da je bil postopek nekredibilen.

Erjavec je dejal, da še zdaj ne vemo, kdo je prisluškoval slovenskemu arbitru in agentki, vendar če je to počela Hrvaška, ki pravi, da je prijateljska država, "se to prijateljem ne dela". "Tudi mi se nismo sklicevali na to, da je hrvaški arbiter spal v hrvaški ambasadi v Haagu," je dejal Erjavec, saj da bi bilo to neprijateljsko.

Argumentacija hrvaške zunanje ministrice je po njegovih besedah "privlečena za lase". "Noben pravnik ne bi resno sprejel takšne argumentacije. Tudi mednarodna javnost takšne argumentacije ne bo sprejemala resno," je dejal.

Erjavec je še menil, da sestanek s hrvaško kolegico ob robu blejskega foruma ne bi imel smisla, saj nima nobenih pooblastil, da bi spremenila hrvaško stališče glede arbitraže.

Al. Ma.