Erjavec pričakuje, da bo komisija poleg formalne podala tudi konkretno podporo arbitraži

Zunanji minister še čaka na odgovor Bruslja

27. julij 2017 ob 18:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zunanji minister Karl Erjavec še pričakuje uradni odgovor Evropske komisije na pismo o hrvaških kršitvah arbitražne odločbe. Pričakuje pa, da bo komisija poleg formalne ponudila tudi konkretno podporo implementaciji arbitražnega sporazuma.

Erjavec sicer dopušča možnost, da bo dialog med predsednikoma vlade prinesel rezultat, a če ga ne bo, potem pričakuje, da bo Evropska komisija konkretizirala svojo "podporo implementaciji in spoštovanju arbitražne odločbe." Glede na to da je komisija Slovenijo že podprla, Erjavec pričakuje, da bo pri tem naredila še kak korak naprej.

Poudaril je, da je vesel tudi sredinega odgovora tiskovne predstavnice komisije Mine Andreeve. Ta je sporočila, da stališče Bruslja v povezavi z arbitražno odločbo o meji med Slovenijo in Hrvaško ostaja enako kot 4. julija. Prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans je takrat izrazil pričakovanje, da bosta Slovenija in Hrvaška odločbo uresničili.

Erjavec: Kazati bo potrebno odločenost

Uradni odgovor komisije na pismo Erjavec še pričakuje. Pojasnil je sicer, da bo podpredsednik komisije gost blejskega strateškega foruma, ki bo 4. in 5. septembra. "Če ne prej, bom gotovo takrat iz prve roke izvedel, kako vidi to situacijo po izdani arbitražni odločbi," je dejal Erjavec.

"Glede na zadnja enostranska ravnanja hrvaške strani se bojim, da nadaljujejo politiko, ki ne upošteva arbitražne odločbe," je povedal. Zato meni, da je prav, da je v Bruselj poslal pismo, vesel pa je tudi podpore predsednika vlade Mira Cerarja pri tem. "Sem pa prepričan, da to ne bo zadostovalo, da bo treba ves čas kazati določeno odločenost in tudi ves čas spremljati, kaj se dogaja na meji med Slovenijo in Hrvaško, glede na to, da je ta meja določena," je izpostavil.

L. L.