Tonin po srečanju z Janšo: "Pogovor je bil trd in tudi razmeroma zelo oster"

Povabila na kavo novega prvega moža NSi-ja

12. februar 2018 ob 19:36,

zadnji poseg: 12. februar 2018 ob 19:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novi vodja NSi-ja Matej Tonin se je srečal s predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Dejala sta, da je bil pogovor zelo iskren, četudi razmeroma oster, in poudarila, da bosta stranki na prihajajočih državnozborskih volitvah sodelovali vsaka s svojo listo.

"Pogovor je bil trd in tudi razmeroma zelo oster. V preteklih letih je bilo na račun enih in drugih izrečenih precej ostrih in težkih besed. Dialog je začetek vsega. Tudi če se pogovarjamo o tem, je treba diplomatski jezik dati na stran in si v obraz resnično povedati vse, kar nam leži na duši. Danes sva to naredila," je po skoraj uro in pol dolgem srečanju dejal Matej Tonin.

NSi bo na državnozborskih volitvah po Toninovih besedah nastopil samostojno in ne bo oblikoval nobene predvolilne koalicije. Zdi pa se mu ključno in nujno, da se pogovarjajo z drugimi in da so komunikacijski kanali odprti. "Če resnično želimo spremeniti Slovenijo, potem v parlamentu potrebuješ večino. Mi imamo lahko najboljše rešitve, a če za to ni večine v DZ-ju, potem ne bo nekih vsebinskih sprememb," je dejal.

NSi želi po Toninovih besedah razvijati svojo lastno identiteto in s komer koli, ki je to pripravljen sprejeti, je sodelovanje mogoče. "Mi ne sprejemamo nobenega podrejanja," je poudaril.

Janša: Možnosti sodelovanja so

Janez Janša je dejal , da so možnosti za sodelovanje med strankama boljše kot z večino drugih strank, tudi zaradi skupnega članstva v evropski ljudski stranki. "Samo v sodelovanju strank, ki so vključene v isto družino evropskih strank, ki so po izvoru ali po programu s svojimi koreninami v času slovenske osamosvojitve, času, ki je Slovence združil, je dobra prihodnost za slovensko politiko," je po srečanju dejal Janša.

V mandatu, ki so ga mediji po Janševih besedah "v glavnem označevali kot čas konfliktov med SDS-om in NSi-jem", so rezultati glasovanja o pomembnih zakonih v DZ-ju pokazali več podobnosti kot pa razlik. "Tudi ti temelji niso tako slabi, kot se zdi na prvi pogled," je še dodal prvak SDS-a, ki ga veseli, "da je po dolgem času prišlo do iskrenega pogovora o preteklosti in prihodnosti".

Janša je poudaril, da bosta stranki SDS in NSi na volitvah nastopili vsaka s svojo listo. "Proporcionalni sistem, ki ga imamo, tudi narekuje tak nastop," je dejal in dodal, da se potrebne spremembe lahko dosežejo s skupnim sodelovanjem po volitvah.

Tonin se je v DZ-ju sešel tudi s predsednikom vlade in SMC-ja Mirom Cerarjem, že prejšnji teden pa s predsednikom zunajparlamentarnega SLS-a Markom Zidanškom.

Korak k dialogu

Prepričan je, da je s povabili na kavo, ki jih je napovedal že ob prevzemu vodenja stranke po umiku Ljudmile Novak, naredil prvi korak k dialogu. "Zavedam se, da ljudje niso bili zadovoljni z izključevalno politiko in od nas terjajo, da se pogovarjamo in sodelujemo," je dejal.

Pozitivno je presenečen tudi nad odzivi prvakov strank, ki so se v glavnem odzvali njegovemu povabilu. Odklonila pa sta ga prvak DeSUS-a Karl Erjavec (DeSUS) in stranka Levica, ki je sporočila, da ne vidi potrebe po pogovoru s Toninom.

Tonin je bil nad tem odzivom presenečen, saj mu je po njegovih besedah Luka Mesec dejal, da se bo vabilu odzval. A hkrati razume, da bi bilo tako srečanje za njihove volivce morda prevelik pretres. Vendar je ob tem dodal, da se tudi nasprotniki morajo pogovarjati, da bodo drug drugega razumeli.

G. C.