Matej Tonin je prepričan, da ima stranka program, s katerim lahko Slovenijo popelje med najuspešnejše na svetu. Foto: BoBo Instantstranke so prazne lupine, ne povezujejo jih vrednote, ampak zgolj interes, je med govorom dejal Tonin. Foto: BoBo Slovenija potrebuje stranko s trdnimi konservativnimi vrednotami, je dejala Ljudmila Novak. Foto: BoBo Nismo vsi isti, med nami so pomembne razlike. Mi stranko gradimo na skupnih vrednotah. Iz naših skupnih vrednot izhaja tudi naša vsebina. Instantstranke so prazne lupine. Njih ne povezujejo vrednote, ampak interes biti zraven, ko se bo delilo. Bodite drzni, na tokratnih volitvah podprite NSi - stranko z vsebino, stranko z delavnimi ljudmi, predvsem pa stranko, v kateri imamo radi Slovenijo. Matej Tonin je volivce pozval, naj ne nasedajo, da so vsi politiki isti Vodenje NSi-ja je po odstopu nekdanje predsednice kot v. d. prevzel Matej Tonin. Foto: BoBo Kongresa se je udeležil tudi NSi-jev evropski poslanec Lojze Peterle. Foto: BoBo

Tonin tudi uradno novi predsednik Nove Slovenije

Cilj NSi-ja je po volitvah podvojiti poslanske sedeže

21. april 2018 ob 10:32,

zadnji poseg: 21. april 2018 ob 14:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dosedanji v. d. predsednika NSi-ja Matej Tonin je po pričakovanjih postal novi predsednik stranke. Zanj jih je od 372 delegatov glasovalo 345, 27 glasovnic pa je bilo neveljavnih.

Novi predsednik NSi-ja je v predvolilno obarvanem govoru pozval k podpori stranki, ki lahko, če bodo dobili mandat, po njegovih besedah popelje Slovenijo med 15 najuspešnejših držav na svetu.

V skoraj uro trajajočem govoru na volilnem kongresu NSi-ja v Grosupljem je Matej Tonin izpostavil, da v stranki težko gledajo, kako na tisoče mladih zapušča Slovenijo, kako ljudje, ki delajo dan za dnem, težko živijo in kako upokojenci po 40 letih trdega dela životarijo. Vsemu temu nameravajo v NSi-ju narediti konec, če bodo po volitvah le dobili priložnost, da vstopijo v vlado. "In pri tem mislimo strašansko resno," je dejal.

Tonin verjame, da ima stranka program, s katerim lahko državo popelje med 15 najuspešnejših držav na svetu. Pri tem pa ne potrebuje 100 dni miru, ampak lahko delo začne takoj, je dejal. NSi sicer po njegovih besedah ne bo vstopil v katero koli vlado, pač pa le v vlado, ki bo naravnana razvojno.

Volivce, ki bodo 3. junija na novo razdelili politične karte, je pozval, naj ne nasedajo paroli, da so vsi isti. "Nismo vsi isti, med nami so pomembne razlike. Mi stranko gradimo na skupnih vrednotah. Iz naših skupnih vrednot izhaja tudi naša vsebina. Instantstranke so prazne lupine. Njih ne povezujejo vrednote, ampak interes biti zraven, ko se bo delilo. Bodite drzni, na tokratnih volitvah podprite NSi - stranko z vsebino, stranko z delovnimi ljudmi, predvsem pa stranko, v kateri imamo radi Slovenijo," je dejal.

Zadnje desetletje za državo izgubljeno

Ker je bilo zadnje desetletje za državo po mnenju Tonina izgubljeno, so po volitvah dolžni nadaljevati drugače, bolje. Če bo stranka na volitvah dobila možnost, da oblikuje vladno politiko, se bo po besedah Tonina med drugim zavzela za strožje prestajanje zapornih kazni, boljši pregon gospodarskega kriminala in enake vatle pri tem za vse. "Ko bo roka pravice dosegla tudi nedotakljive, bomo znova verjeli v Slovenijo," je dejal.

Glede sodstva je napovedal, da nameravajo sodnike razbremeniti administrativnih opravil, uvesti poskusni sodniški mandat in spremeniti sestavo sodnega sveta.

Ena prvih potez v zdravstvu bo zdravstvena reforma, ki bi vsem zagotovila dostopno zdravstvo, pri plačah pa nameravajo z znižanjem davčnih bremen zagotoviti povišanje povprečne neto plače za 50 evrov.

Na področju javne uprave je napovedal ukinitev vseh javnih služb, ki obstajajo samo zaradi uradnikov, na področju socialne politike pa spremembo sistema socialnih transferjev na način, da ne bodo razvrednotili dela.

UTD in pretirano približevanje Rusiji

Ker želijo zajeziti staranje prebivalstva, je napovedal uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka za vsakega otroka do 18. leta starosti. Na področju zunanje politike pa je napovedal povrnitev podpore zahodnih zaveznikov, ki jo je s pretiranim približevanjem Rusiji po njegovem mnenju izgubil zdajšnji zunanji minister Karl Erjavec. Begunsko krizo je treba po njegovem mnenju reševati pri izvoru.

Ljudmila Novak bo zapisana z zlatimi črkami

Tonin se je spomnil tudi prejšnjih dveh predsednikov - Andreja Bajuka in Ljudmile Novak. Za to je dejal, da bo v zgodovino stranke zapisana z zlatimi črkami, saj ji je uspelo stranko znova pripeljati v parlament in jo poenotiti.

Zahvalil se je tudi vsem drugim, ki prispevajo k delovanju stranke, in izrazil prepričanje, da bo kmalu prišel čas, ko "bodo krščanski demokrati pokazali, da znajo in zmorejo ustvariti državo, priložnosti in zadovoljne ljudi". Svoj govor pred 369 zbranimi delegati je sklenil z besedami "Bog živi Slovenijo".

Za govorniški oder je stopila tudi Novakova, ki je dejala, da je bilo zanjo najtežje obdobje takrat, ko je prevzela vodenje stranke, ker je bila dokaj neizkušena. Še posebej je ponosna, da jim je stranko uspelo vrniti v parlament, "saj Slovenija potrebuje stranko s trdnimi konservativnimi vrednotami". Ponosna je tudi, ker je bila nosilka zakona o prikritih vojnih grobiščih, saj "je z njim Slovenija naredila korak več na poti k civilizaciji". Dejala je, da lahko stranko z mirno vestjo preda naprej, "ker je ta v dobri kondiciji, stabilna, kredibilna in ker ima najboljši program".

Volilni in programski kongres NSi-ja

Na volilnem in programskem kongresu opozicijske stranke NSi v Grosupljem so po odstopu dosedanje predsednice izvolili novega predsednika in sprejeli volilni program za obdobje 2018–2022. Delegati so poleg predsednika volili tudi novo sestavo izvršilnega in nadzornega odbora ter razsodišča. Na podpredsedniških mestih v stranki ni pričakovati zamenjav, saj je Tonin že napovedal, da bo na ti mesti, ki ju po izvolitvi predsednika na njegov predlog imenuje svet stranke, znova predlagal Marijo Rogar in Valentina Hajdinjaka.

S kongresom stranka začenja svojo predvolilno kampanjo pred junijskimi volitvami v državni zbor (DZ), na njem pa je mogoče videti vse vidnejše predstavnike stranke, od nekdanje predsednice Ljudmile Novak, strankinega evropskega poslanca Lojzeta Peterleta do strankinih poslank in poslancev.

Na kongresu so predstavili tudi kandidate za volitve v državni zbor (DZ), med katerimi je pričakovati vse dosedanje poslanke in poslance stranke, in potrjevali volilni program, katerega osnutek so predstavili že na programski konferenci sredi februarja. Trije glavni poudarki iz programa so dostopno zdravstvo brez čakalnih vrst, višje plače z nižjimi davki ter pošteno in pravično sodstvo za vse.

Želijo si podvojiti poslanske sedeže

NSi je na prejšnjih volitvah prejel 5,59 odstotka glasov, kar mu je prineslo pet poslancev. Nato je k njim iz SDS-a prestopil poslanec Zvonko Lah, ki pa je stranko pred kratkim tudi zapustil. Trenutne javnomnenjske ankete jo uvrščajo na od četrto do šesto mesto. Na parlamentarnih volitvah si želijo podvojiti število poslancev.

