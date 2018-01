Poudarki Naslednje počitnice bodo februarja Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Spet v šolske klopi po znanje. Foto: BoBo Sorodne novice Začetek 11-dnevnih novoletnih počitnic razveselil šolarje Začenjajo se najdaljše šolske počitnice Dodaj v

Torbe na rame in spet v šolske klopi

Konec šolskih počitnic

3. januar 2018 ob 07:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po 11 počitniških in prazničnih dnevih se šolarji vračajo v šolske klopi. To so bile njihove druge in tudi najdaljše počitnice pred koncem šolskega leta.

Po koncu novoletnih počitnic šolarje čaka konec prvega ocenjevalnega obdobja, ko prejmejo tudi obvestila o učnem uspehu. Prvo od dveh ocenjevalnih obdobij se po pravilniku o šolskem koledarju v osnovnih šolah konča 31. januarja, v srednjih šolah pa 15. januarja.

Naslednji prost dan bodo imeli šolarji v četrtek, 8. februarja, to je na kulturni praznik, 9. in 10. februarja bosta informativna dneva, 14. februarja pa se napoveduje stavka v šolstvu. V drugi polovici februarja šolarje čakajo zimske počitnice. Te bodo za učence zahodne in osrednje Slovenije v tednu od 19. do 23. februarja, za vzhodno polovico Slovenije pa od 26. februarja do 2. marca.

Al. Ma.