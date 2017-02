Učbeniški sklad bo za prvošolčke brezplačen

Vsako leto bodo zagotovljeni trije milijoni

21. februar 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, so pripravili celovit, vzdržen in trajnostno naravnan model. Tega bodo uveljavili s spremembami treh pravilnikov: pravilnika o potrjevanju učbenikov, pravilnika o upravljanju učbeniških skladov in pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Po besedah Makovec Brenčičeve izhodišča novega modela temeljijo predvsem na prenovi učbeniških skladov. Tako bodo v letošnjem letu dokončno sklenili obnovo učbeniških skladov, ki so jo začeli leta 2015, in omogočili nakup učbeniških gradiv za učence 1. razreda.

Gre za novost, saj se v prvem razredu ne uporabljajo samo osnovni učbeniki, pač pa tudi delovni učbeniki in delovni zvezki. Ti bodo tako od zdaj brezplačni, s čimer želijo po besedah ministrice staršem olajšati vstop otrok v šolo in otrokom omogočiti, da bodo samostojno uporabljali ta gradiva.

Šole bodo pri uporabi sredstev avtonomne

Za obnovo učbeniških skladov za naprej bo ministrstvo šolam vsako leto zagotovilo tri milijone evrov, pri čemer bodo morale šole vsako leto zagotoviti tudi nakup učbeniškega gradiva za prvošolčke. Na vprašanje, koliko sredstev bo na voljo na učenca, Makovec Brenčičeva ne more odgovoriti, saj bodo šole avtonomne pri uporabi sredstev za učbeniške sklade.

Znotraj vsakoletnih nakazanih sredstev želijo po besedah ministrice "krepiti predvsem kakovost, kakovostno prenovo in kakovostni izbor učbeniških gradiv in učbenikov". Ti bodo postali del knjižničnega fonda in bodo ločen del šolske knjižnice, je še pojasnila Makovec Brenčičeva. V srednjih šolah pa na tem področju sprememb ne bo, je še dodala.

Po njenih besedah je pomemben tudi pravilnik o potrjevanju učbenikov, saj vanj vnaša tudi prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami. Pripravili so tudi tako rekoč nov pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela, ki določa, kdaj sta mogoči sprememba učnih načrtov in posledično sprememba učbenikov.

Zavod RS za šolstvo bo odslej redno spremljal kakovost delovnih zvezkov, enkrat letno predložil analizo in podal ustrezna priporočila. Ministrstvo pa bo enkrat na leto v anonimizirani obliki objavilo najnižje, najvišje in povprečne cene učbeniških kompletov, je še pojasnila Makovec Brenčičeva.

Za spremljanje kakovosti učbenikov je ministrstvo novembra lani tudi objavilo razpis z namenom izvedbe evalvacije in razvoja metodologije za spremljanje kakovosti učbenikov, ki bo v pomoč učiteljem pri izboru učbenikov in učbeniških gradiv.