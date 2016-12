Vladajoči za višanje dela pokojnin, koalicija za regres vsem upokojencem

Redna seja vlade

22. december 2016 ob 13:28,

zadnji poseg: 22. december 2016 ob 16:17

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada se je zavzela za višanje dela pokojnin za 40 let delovne dobe brez dokupa, koalicija se je dogovorila za izplačilo regresa vsem upokojencem. Od kod denar, še ni povsem jasno.

Vlada je na redni seji tudi zagotovila najnižje zneske za zavarovance, ki imajo 37, 38 in 39 let pokojninske dobe brez dokupa. Pri tem predlagane spremembe predvidevajo, da starostna oziroma invalidska pokojnina za posameznika, ki ima 39 let pokojninske dobe brez dokupa, ne more biti nižja od 490 evrov, je na medijski konferenci po seji vlade dejala ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak.

Za tiste, ki imajo 38 let pokojninske dobe brez dokupa, je najnižji predviden znesek pokojnine 480 evrov, za 37 let pokojninske dobe brez dokupa pa 470 evrov.

Po izračunih vlade to zadeva 33.000 upokojencev, od tega 31.800, ki so upokojeni starostno, in .1200, ki so upokojeni invalidsko. Predvidene finančne posledice so ocenjene na okoli 7,38 milijona evrov na leto oziroma 615.000 evrov na mesec. Denar bo zagotovljen s prerazporeditvami, od kod, ni povedala.

Glede na predlog zakona bo nova ureditev stopila v veljavo s 1. julijem 2017.

Z omenjenimi predlogi sprememb vlada ne posega v sistem odmere pokojnin, ampak gre za razliko med odmerjeno pokojnino po splošnih predpisih in zneskom 500 evrov.

Višji regres za upokojence

Minister za kmetijstvo Dejan Židan je razkril, da je znotraj koalicije prišlo do soglasja glede upokojenskega regresa prihodnje leto. Poiskali bodo možnosti, kako regres v letu 2017 izplačati vsem upokojencem. To je nedavno DeSUS zahteval od koalicije in vlade, za to pa naj bi bilo potrebo 40 milijonov evrov.

Po Erjavčevih besedah so imeli na koalicijskem sestanku kar burno razpravo v zvezi s tem. Breme iskanja rešitve so dali na ramena finančne ministrice Mateje Vraničar Erman, predstavila jo bo predvidoma januarja.

Finančna ministrica je poudarila, da v koalicijski pogodbi poleg zavez glede pokojnin stoji tudi izrecna skrb za stabilnost javnih financ. Če bo v letu 2017 koalicija pokazala pripravljenost za strukturne reforme, se bo našlo tudi teh nekaj deset dodatnih milijonov evrov, je napovedala.

Ministrica Kopač Mrakova je ob tem dejala, da verjetno ne bodo uporabili prerazporeditev, saj ni "za to, da bi jemali mladim, da bi dali starejšim".

Al. Ma.