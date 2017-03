Ustavno sodišče: Izgon kosovske romske družine je bil protiustaven

Odločitev odpira vprašanja glede zakona o tujcih

21. marec 2017 ob 11:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ustavno sodišče je razveljavilo odločbo romski družini s Kosova, s katero ji niso podaljšali začasnega prebivanja v Sloveniji, v utemeljitvi pa so zapisali, da organi niso upoštevali osebnih okoliščin in s tem kršili ustavo.

Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi romske družine s Kosova zoper sodbo upravnega sodišča ter odločbe ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in Upravne enote Maribor, s katerimi so zavrnili prošnje pritožnikov za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanja v Sloveniji. Upravna enota je njihovo prošnjo zavrnila na podlagi ocene mariborske policije, ki je iz poročil mednarodnih organizacij presodila, da ni objektivnih razlogov, ki bi preprečevali odstranitev Romov, državljanov Kosova, iz Slovenije. Odločitev o izgonu sta nato potrdila še MNZ in upravno sodišče.

Pri tem pa omenjeni organi niso upoštevali osebnih okoliščin družine oz. ji niso dali možnosti, da bi se lahko učinkovito izjavili o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni z vidika varovanja načela nevračanja, temveč so sprejeli odločitev, ki temelji na dopisu Policijske uprave Maribor. S tem pa je upravna enota po mnenju ustavnih sodnikov kršila 22. člen ustave, ki govori o enakem varstvu pravic, posledično pa sta ustavo kršila tudi MNZ in upravno sodišče, ki odločitve nista odpravila.

Ustavno sodišče je odločitve razveljavilo, zadevo pa vrnilo mariborski upravni enoti v novo odločanje.

Kaj bo z zakonom o tujcih?

Primer odpira vprašanje, ali morajo slovenske oblasti tujcem omogočiti, da pred izgonom predstavijo svoje osebne okoliščine. Vprašanje je povezano tudi z novelo zakona o tujcih. Tudi ta namreč ne predvideva individualne presoje ogroženosti. V nevladnih organizacijah tako po navedbah Dnevnika pričakujejo, da bo ustavno sodišče zavrnilo tudi sporne določbe zakona o tujcih, ki ga sicer še nima v obravnavi.



Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer naj bi se v kratkem odločila, ali bo zahtevala ustavno presojo omenjenega zakona.

Zadeva je odprla tudi vprašanje legalizacije statusa tujcem, ki so v Sloveniji že izoblikovali svoje zasebno in družinsko življenje. Zagovornik omenjene družine Matevž Krivic je za Dnevnik spomnil, da se bo morala Slovenija odločiti, ali bo spoštovala razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, da so države po dolgotrajnem bivanju tujcev dolžne njihov status legalizirati.

