V Kinu Šiška poklon žrtvam nacizma in fašizma

Kregar: Spominjati se moramo človeških usod

29. januar 2017 ob 17:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja znotraj Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, se je s slovesnostjo v Centru urbane kulture Kino Šiška poklonil žrtvam nacizma in fašizma.

Slovesnosti sta se udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Organizatorji so sporočili, da je v koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno trpelo tudi več kot 60.000 ljudi iz Slovenije, več kot 12.000 pa se jih zaradi pobojev, mučenja ali bolezni nikoli ni vrnilo domov.

Slavnostni govornik, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje Tone Kregar je poudaril, da se za statističnimi številkami skriva prav toliko pretresljivih človeških usod, ki jih je dosti težje ubesediti. "Zato smo se jih dolžni spominjati ne le ob spominskih dnevih in obletnicah, temveč kadar koli je to mogoče in vedno znova," je dejal.

Po Kregarjevih besedah je spominjanje naloga in odgovornost celotne skupnosti, "še posebej tistih, katerih beseda seže v javni prostor, ter seveda vseh nas, katerih profesionalno poslanstvo je ohranjanje spomina in dediščine". S šišensko slovesnostjo so organizatorji zaznamovali mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta.

Generalna skupščina ZN je 1. novembra 2005 sprejela resolucijo, s katero je 27. januar, to je na dan, ko so sovjetski vojaki leta 1945 osvobodili največje koncentracijsko taborišče Auschwitz Birkenau, razglasila za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. V Auschwitzu je med drugo svetovno vojno v plinskih celicah ali poskusih nacističnih znanstvenikov umrlo med 1,1 in 1,5 milijona ljudi, pretežno Judov.

A. Č.