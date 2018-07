V prvem vpisnem roku sprejetih 11.119 bodočih študentov

Najvišji delež sprejetih glede na prijave ima Univerza na Primorskem, in sicer 84,7 odstotka, sledijo Univerza v Mariboru s 84,5 odstotka, Univerza v Ljubljani z 71,4 odstotka ter samostojni visokošolski zavodi in koncesije s skupaj 81,2 odstotka. Več podatkov o številu sprejetih in potrebnem minimumu točk za posamezne študijske programe je na voljo na spletnih straneh razpisa za vpis.

Kandidati bodo o rezultatih obveščeni po pošti do petka. Vpis bo na visokošolskih zavodih potekal od petka do 17. avgusta, o točnih terminih pa bodo kandidate obvestili visokošolski zavodi. V prvem prijavnem roku so lani obravnavali 14.833 prijav, sprejetih pa je bilo 10.899 kandidatov.

Avgusta drugi prijavni rok

Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 21. avgusta objavljeni na portalu eVŠ na spletni strani razpisa za vpis. Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta. Prijavo za vpis kandidati oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ. V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo poleg kandidatov, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od študijskih programov, naštetih v prvi prijavi, tudi kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta.

Bodoči študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2018/19, morajo prošnjo za sprejem oddati najpozneje do 16. avgusta. Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za bivanje. Prošnjo oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ.