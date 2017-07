Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V Slovenijo je iz Italije prispelo deset eritrejskih beguncev. (Fotografija je simbolična) Foto: Reuters Sorodne novice V Slovenijo prispela nova skupina 14 beguncev iz Sirije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Slovenijo prispela skupina desetih prebežnikov iz Eritreje

Do konca leta naj bi v Slovenijo premestili 567 prebežnikov

27. julij 2017 ob 17:49,

zadnji poseg: 27. julij 2017 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Slovenijo je v sredo prispelo deset državljanov Eritreje, so sporočili iz notranjega ministrstva. Prebežniki so iz Italije prišli v sklopu sheme za solidarnostno prerazporeditev prebežnikov po Evropski uniji.

Po navedbah ministrstva je bilo iz Italije in Grčije v Slovenijo premeščenih 217 prebežnikov - 149 državljanov Sirije, 45 državljanov Eritreje, 17 državljanov Iraka in šest oseb brez državljanstva. Število premeščenih oseb predstavlja 38,3 odstotka skupne zaveze Slovenije.

Na ministrstvu so ob tem spomnili, da je Slovenija konec maja in junija dala še dve novi zavezi za premestitev prebežnikov iz Italije in Grčije.

Premestitev beguncev je mehanizem solidarnosti znotraj EU-ja. V skladu z vladnim načrtom naj bi do konca leta iz Italije in Grčije premestili skupno 567 prebežnikov, prihode pa so razdelili na manjše skupine.

Prosilci za azil postopek začeli v Italiji oz. Grčiji

Prebežniki v okviru premestitvene sheme v Slovenijo prihajajo kot prosilci za azil, ki so postopek za pridobitev mednarodne zaščite že začeli v Grčiji oziroma Italiji. Zaradi tega se postopki za mednarodno zaščito v Sloveniji izvedejo relativno hitro. Tudi verjetnost za uspešnost prošnje je posledično precej velika. Begunci namreč prihajajo iz držav, iz katerih je prosilcem v državah EU-ja status priznan v več kot 75 odstotkih.

J. R.