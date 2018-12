V Teš 6 je ponoči izbruhnil požar

6. blok bo do preklica izključen iz omrežja

16. december 2018 ob 12:55,

zadnji poseg: 16. december 2018 ob 13:41

Šoštanj - MMC RTV SLO, STA

Na šestem bloku Termoelektrarne Šoštanj je ponoči izbruhnil požar. Kot so pojasnili na Regijskem centru za obveščanje Celje, je ogenj že pogašen, blok 6 pa je do preklica izključen iz omrežja.

Zagorelo je zaradi izteka hidravličnega olja s poškodovane cevi, ki se je nato razlivalo po vročih ceveh, je poročal Radio Slovenija. Kot so pojasnili na Regijskem centru za obveščanje Celje so gasilci ogenj pogasili, zdaj pa so na požarni straži. Več informacij o požaru naj bi v kratkem sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne, ki je lastnik Teša.

