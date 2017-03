V Zavarovalnici Triglav se strasti pomirjajo: sindikalni zaupnik po grožnji z odpovedjo znova na delovnem mestu

V nadaljevanju pogajanj je vodstvo zavarovalnice presenetilo sindikat s posluhom za njihove zahteve

29. marec 2017 ob 07:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vodstvo Zavarovalnice Triglav je po burnem odzivu na začetek postopka za odpoved delovnega razmerja sindikalnemu zaupniku Miletu Zukiću zaradi domnevne izdaje poslovne skrivnosti stopilo korak nazaj. Zukić je tako prejel opozorilo in se je že vrnil na delovno mesto, nadaljevanje socialnega dialoga pa presega pričakovanja sindikata.

Pred dobrim mesecem se je, kot smo poročali, vodstvo Zavarovalnice Triglav odločilo za nepričakovano potezo in sindikalnemu zaupniku ter predsedniku koprske območne enote sindikata Zavarovalnice Triglav Miletu Zukiću prepovedalo nadaljevanje dela in sprožilo postopke pred odpovedjo delovnega razmerja. Razlog za to odločitev je bila spletna anketa, ki jo je Zukić v imenu sindikata poslal svojemu članstvu.

Pri vodstvu so to potezo utemeljili s tem, da so Zukiću očitali, da je z vprašanjem v spletni anketi razkril poslovno skrivnost družbe. Šlo je za vprašanje, povezano s komercialnimi popusti, ki jih lahko izkoristijo zunanji izvajalci in so znatno višji od popustov, ki jih imajo na voljo zastopniki zavarovalnice. Sankcija je doletela zgolj Zukića, čeprav je bila spletna anketa delo več avtorjev. Dodatno je sindikat zmotilo to, da zunanji izvajalci višino komercialnih popustov javno oglašujejo in tako po njihovem mnenju ne more biti obravnavana kot poslovna skrivnost.

Plaz kritik zaradi odpuščanja sindikalista

Zaradi tega je odločitev Zavarovalnice Triglav naletela na buren odziv, saj so se Zukiću v bran postavili številni sindikati iz Slovenije in tudi iz Hrvaške, ki so Zavarovalnici Triglav očitali pritisk na sindikalno delovanje in kršenje svobodnega delovanja sindikatov. Na zadevo se je odzvala predsednica ekonomsko-socialnega strokovnega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidija Jerkič, ki je opozorila, da morajo podjetja v državni lasti spoštovati etični kodeks, in obenem napovedala, da bo strokovni svet SDH-ja opravil razpravo o zaščiti sindikalnih zaupnikov v podjetjih, ki so večinsko v državni lasti.

V Triglavu so vztrajali, da so se za to potezo odločili zaradi prenosa občutljivih informacij širši javnosti. Pri tem so odločno zavračali, da naj bi bil postopek zoper Zukića pritisk na sindikalno delovanje, temveč naj bi šlo le za zaščito pred nepooblaščenim razkrivanjem poslovnih skrivnosti, s čimer naj bi jim grozila poslovna škoda. Temu je poleg sindikatov nasprotoval tudi odvetnik Mirko Bandelj, ki je bil navzoč na Zukićevem zagovoru in je opozarjal, da tudi sodna praksa ostaja pri stališču, da javno dostopne informacije ne morejo biti obravnavane kot poslovna skrivnost.

Pogajanja z vodstvom vlivajo nov optimizem

Po nekaj tednih negotovosti so v Zavarovalnici Triglav Zukića vrnili na delovno mesto in mu izrekli opozorilo zaradi kršitve poslovne skrivnosti. "Za zdaj se je stvar uredila," pravi predsednik sindikata Zavarovalnice Triglav Mark Mandossi. "Govorili smo z Miletom. Zagotovil je, da to opozorilo ne bo vplivalo na sindikalno delovanje," še pravi Mandossi in dodaja, da se je tudi članstvo sindikata pomirilo, potem ko jih je postopek zoper Zukića vznemiril. V zadnjem mesecu je sindikat bogatejši tudi za nekaj novih članov

V vodstvu Zavarovalnice so vztrajali pri opozorilu zoper Zukića, sindikat pa so pomirili tudi z dialogom, ki je po postopku stekel za sindikat nepričakovano hitro in učinkovito. Tako je vodstvo Triglava pri pogajanjih glede izrednih prihodkov pokazalo veliko posluha za pričakovanja sindikata, kar poudarja tudi Mandossi: "Trenutno so pogajanja pokazala dober začetek in nam vlila optimizem za pogajanja v prihodnje."

Mandossi ne želi ugibati, ali je hitrost in učinkovitost pogajanj povezana s postopkom zoper Zukića, kot tudi ne, ali je povezana s spletno anketo, v kateri je večina članov podprla zaostrovanje sindikalnih dejavnosti. Je pa Mandossi poudaril, da bodo v sindikatu zagotovo ukrepali, če se bo tak primer pritiska na sindikalno delovanje ponovil.

Luka Lukič