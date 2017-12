V živo: Poslanci sprašujejo Cerarja o NLB-ju, financiranju zasebnega šolstva ...

Redna decembrska seja DZ-ja

11. december 2017 ob 08:18

zadnji poseg: 11. december 2017 ob 12:48

Ljubljana

Premier Miro Cerar je odgovarjal na vprašanja opozicije o prodaji NLB-ja, (ne)uresničitvi ustavne odločbe glede financiranja šolstva ter številu zaposlenih v državni in javni upravi.

Iz koalicijskega DeSUS-a bodo predsednika vlade Mira Cerarja povprašali v zvezi dvigom plač direktorjem v javnem sektorju, vprašanje bo zastavil Poslanec Benedikt Kopmajer. V koaliciji je namreč prah dvignila uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki jo je vlada konec novembra potrdila le z glasovi ministrov SMC-ja oz. s preglasovanjem manjših partneric. V DeSUS-u in SD-ju so bili kritični do te poteze in opozorili, da lahko sproži sindikalne nemire.

Vodja poslancev NSi-ja Matej Tonin bo premierja vprašal, kdaj in kako bo zagotovil uresničitev ustavne odločbe iz leta 2014 glede izenačitve financiranja javnoveljavnih osnovnošolskih programov. DZ bo o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja odločal v petek, a je usoda novele negotova. Glede vprašanja financiranja zasebnih osnovnih šol si niti v SMC-ju niso enotni.

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek bo od Cerarja terjal odgovore glede prodaje NLB-ja. Med drugim ga zanima, ali se mu zdi odgovorno, da z napovedano spremembo zavez v zadnjih trenutkih mandata vlade "definira obveznosti naslednje vlade, kar pomeni, da počne natanko to, kar očita prejšnjim vladam, vroč kostanj prodaje NLB-ja samo prelaga v nedefinirano prihodnost".

Poslanec SDS-a Vinko Gorenak bo Cerarja vprašal glede števila zaposlenih v državni upravi in javni upravi, potrebnimi sredstvi za njihove plače ter vplivom na stanje javnih financ in posledično na razvoj ter napredek države.

Al. Ma.