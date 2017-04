Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zbrali so se delegati in gostje 57 območnih združenj zveze iz vse države. Foto: Duška Lah Delegati ZVVS so včeraj med drugim sprejeli tudi stališče v zvezi spredlogom o ponovni uvedbi trimesečnega obveznega služenja vojaškega roka. Foto: Duška Lah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veterani: Obveznega služenja vojaškega roka ne potrebujemo

Glavni zbor ZVVS-ja

2. april 2017 ob 13:52

Ajdovščina - MMC RTV SLO

Vojni veterani se ne zavzemajo za klasično služenje vojaškega roka, temveč za takšno splošno vojaško obveznost, ki bo večino državljanov pripravila in usposobila za sodelovanje pri obrambi države.

Na sobotnem glavnem zboru ZVVS so se zbrali delegati in gostje 57 območnih združenj zveze iz vse države. Zbrane sta pozdravila Tadej Beočanin, župan Ajdovščine in Ivan Marc, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ajdovščina - Vipava.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil škof evangeličanske cerkve Geza Erniša. V Zvezi veteranov so namreč prepričani, da veliko pomeni prva pisana beseda v slovenskem jeziku in z njo obletnica 500 let protestantstva v Sloveniji. Kar neverjeten se namreč zdi fenomen, kako se Slovenci, kot številčno majhen narod skozi stoletja, tudi še iz časa reformacije pa vse do danes, delimo na podlagi politične, svetovnonazorske, verske ali kake druge pripadnosti. S tem v osnovi ni nič narobe, kajti spoštovanje raznolikosti je vrlina odraslega in zrelega posameznika in naroda. Narobe pa seveda je, če to svoje prepričanje kot edino zveličavno vsiljujemo tudi drugim. Kajti že Cankar nas je učil, da vsak narod in vsak posameznik ima pravico, da si prosto voli postavo, vero in pot. Naposled je napočil čas, da nas duh sožitja, strpnosti in tolerance, končno poveže v naši nacionalni samobitnosti in samozavesti, ter odstrani oviro, ki preprečuje, da Slovenec ne bi bil Slovencu brat, so prepričani veterani. Le taka drža in ustvarjalnost, ki je ustvarjalnost tudi za drugega, namreč doživi nadčasovnost, ter stane inu obstane tudi za prihajajoče rodove. In Trubar nam je tu lahko edinstven vzor, ki mu je potrebno in vredno slediti, so zapisali v Zvezi.

Delegati ZVVS so včeraj med drugim sprejeli tudi stališče v zvezi spredlogom o ponovni uvedbi trimesečnega obveznega služenja vojaškega roka.

Zapisali so, da slovenska politika v preteklosti ni namenjala potrebne pozornosti obrambnim silam.

V obdobju od leta 2010 do 2014 se je delež BDP za obrambne potrebe zmanjšal z 1,63 % na 0,88 %, kar pomeni, da ukrepov za vzdržnost sil ni bilo moč udejaniti ne na strateški kakor tudi ne na operativni in taktični ravni. Vsi tisti, ki so neodgovorno odločali pri sprejemanju tako drastičnih odločitev, bi morali odgovarjati ne samo moralno, ampak tudi politično in morebiti kazensko, saj je v navedem primeru šlo za bistveno zmanjšanje, če že ne izničenje obrambne sposobnosti države, ki preko sistema usposabljanja zagotavlja možnost prostovoljnega služenja vojnega roka (v trajanju treh mesecev) in druge oblike vojaškega usposabljanja državljanov RS, ki na ta način spoznajo in pridobijo z nanje na vojaškem in obrambnem področju (Vojaška doktrina, sprejeta na vladi junij 2016). Veterani se sprašujejo, zakaj se ni uresničevala ta tako konceptualna, kot tudi zakonska obveza ter iz tega vira zagotavljanje popolnjevanja tudi potreb pogodbene rezerve. Potreben bo ponovni razmislek o oblikovanju obveznega usposabljanja za vojaško-obrambne naloge mladih, ki ne morejo biti nadomestilo starševski vzgoji in pomanjkljivostim izobraževalnega sistema.

Na glavnem zboru so veterani še navedli, da so zadovoljni s sodelovanjem z vojsko in Ministrstvom za obrambo, aktivno sodelujejo tudi z drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, izvedbo številnih, skoraj 850 dogodkov v lanskem letu pa jim je omogočil tudi povečan obseg sredstev za delovanje s strani države. lani pa je pod okriljem ZVVS-ja nastalo obsežno zgodovinsko gradivo, ki z že prej napisanimi knjigami, predstavlja prispevek k opisu dogodkov iz priprav in vojne za Slovenijo.

Duška Lah, TVS