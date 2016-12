Veto na možnost odpoklica župana. Drugi januar bo ostal dela prost dan.

Državni svetnik glasovali o treh vetih na zakonske novele

20. december 2016 ob 08:29,

zadnji poseg: 20. december 2016 ob 17:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Državni svetniki niso izglasovali veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dneh. Veto so zavrnili tudi na zakonsko podlago za investicijo v občini Hoče-Slivnica. So pa svetniki izglasovali veto na novelo zakona o lokalni samoupravi, ki omogoča odpoklic župana.

Glasovanje o vetu na zakon o praznikih in dela prostih dneh, s katero je DZ 2. januar vrnil na seznam dela prostih dni, so državni svetniki opravili na pobudo interesne skupine delodajalcev. Po besedah vodje interesne skupine delodajalcev Milana Lukića je bil problematičen že način vložitve predloga v zakonodajni postopek, ki je potekal brez usklajevanja o vsebini in posledicah novele.

Lukić je obenem dodal, da bi se z novim dela prostim dnem povečali stroški dela tam, kjer mora biti delovni proces neokrnjen ali pa je zakonsko pogojen. Interesna skupina je ocenila, da bodo stroški dela v zasebnem sektorju zaradi ponovne uvedbe prostega 2. januarja višji za deset milijonov evrov. Po Lukićevih besedah se predvideva tudi, da se lahko ob izgubi enega delovnega dne v predelovalni dejavnosti zniža ustvarjena dodana vrednost za 6,8 milijona evrov.

Svetnikov pa ti argumenti niso prepričali, saj so s 14 glasovi za in 20 glasovi proti zavrnili veto na novelo zakona.

Brez veta na investicijo Hoče-Slivnica

Državni svetniki so zavrnili tudi veto na zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo investicije na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica, ki naj bi jo izvedla Magna Steyr. Veto je predlagala skupina svetnikov s prvopodpisanim Cvetkom Zupančičem, ki jih moti, da je za investicijo predvidenih 100 hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob tem dejal, da gre za pomembno investicijo, vredno okoli 500 milijonov, in takšno, ki prinaša približno 3.000 delovnih mest. Strinjal se je, da bo za investicijo izgubljenih 100 hektarjev dobre kmetijske zemlje, zato je bila zanj odločitev težka, ampak so na koncu pretehtala delovna mesta na ogroženem območju.

Brez glasu proti vetu na odpoklic župana

Veto na novelo zakona o lokalni samoupravi je predlagala interesna skupina lokalnih interesov, saj uzakonitvi instituta odpoklica župana nasprotujejo v občinah, ker menijo, da lahko zamaje stabilnost lokalne samouprave.

Državni svet je v postopku sprejemanja zakona že podal odklonilno mnenje o noveli. Vodja interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič je dejal, da je sistem lokalne samouprave stabilen, kar pa bi možnost odpoklica župana lahko ogrozila. Ozimič je izpostavil, da so s predlogom veta prisluhnili zaskrbljenosti združenja občin, skupnosti občin in združenja mestnih občin, da se bo institut odpoklica župana zlorabljal v politične namene.

Svetniki so temu stališču pritrdili in z 20 glasovi za in brez glasu proti izglasovali veto na odpoklic župana.

G. C., L. L.