Vlada: Nadzorniki morajo pojasniti dvig plač vodstvu SDH-ja

Malo verjetnosti za uspeh ustavne obtožbe premierja Cerarja

4. januar 2018 ob 13:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je sklenila, da bo od predsednika nadzornega sveta SDH-ja Damjana Beliča terjala pojasnilo glede drastičnega povišanja plač predsednici in članici uprave SDH-ja.

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) so tik pred božično-novoletnimi prazniki na dopisni seji potrdili aneksa k pogodbama o zaposlitvi predsednice uprave SDH-ja Lidie Glavina in članice uprave Nade Drobne Popovič. S tem so jima osnovno bruto plačo dvignili za okoli 40 odstotkov, na skoraj 15.500 oz. nekaj manj kot 14.000 evrov bruto.

Koliko dohodnine bo dobila Ljubljana

Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (MOL). Uredba sledi spremembi zakona o glavnem mestu R Slovenije, sprejeti oktobra lani. Po novem MoOL-u pripada od 0,60 do 0,80 odstotka dohodnine, konkretni znesek pa se izračunava vsako leto.

Spremembe zakona o glavnem mestu so med drugim prinesle spremenjeni način izračunavanja deleža dohodnine, ki MOL-u pripada za posamezno proračunsko leto. Določile so tudi, da vlada v 30 dneh po začetku veljavnosti zakona sprejme uredbo, s katero določi metodologijo za izračun deleža dohodnine, ki pripada MOL-u. Spremembe so začele veljati 11. novembra lani.

Z uredbo se določa metodologija za izračun povprečnih vrednosti tekočih stroškov vseh občin, tekočih stroškov MOL-a, tekočih stroškov mestnih občin, tekočih prihodkov MOL-a in tekočih prihodkov mestnih občin za namen določitve deleža dohodnine, ki za posamezno proračunsko leto pripada MOL-u. V primerjavi z dosedanjo uredbo se spreminjajo naslov same uredbe ter nekatere nomotehnične in vsebinske spremembe oz. dopolnitve, v sporočilu navaja vlada.

Kot navaja, se po novem izračun deleža dohodnine, ki pripada MOL-u, izračunava vsako leto, in ne več vsaka štiri leta. Delež dohodnine, ki pripada MOL-u, se izračunava na podlagi podatkov za pretekla štiri leta, vendar je z novo uredbo iz metodologije izračuna deleža dohodnine, ki pripada MOL-u, črtana inflacija. T. i. indeksacija je bila namreč v zadnjih letih postopno odpravljena v vseh predpisih v zvezi z odhodki blagajn javnega financiranja.

Nova uredba še določa, da se za število prebivalcev, ki se ugotavlja za leto pred letom, ko se izračuna nova vrednost, štejejo prebivalci na dan 1. januarja tistega leta, ko je znan uradni podatek statističnega urada.

Koalicija podpira Cerarja

Premier Miro Cerar je dobil zavezo koalicijskih partneric DeSUS-a in SD-ja, da ne bosta podprli predloga ustavne obtožbe, ki so jo zoper njega vložili poslanci SDS-a. Po besedah vodje poslanske skupine SMC-ja Simone Kustec Lipicer v koalicijskih strankah za kaj takega ne vidijo razlogov.

Na rednem srečanju vodij koalicijskih poslanskih skupin pri Cerarju jim je namreč ta po besedah Kustec Lipicerjeve poročal o neutemeljenosti ustavne obtožbe. S tem so se strinjali tudi v SD-ju in DeSUS-u, kjer predloga ne bodo podprli.

O vložitvi ustavne obtožbe bo DZ sicer odločal na izredni seji prihodnji teden, predvidoma v torek. Vložili so jo v SDS-u, kjer Cerarju očitajo zlorabo položaja v primeru sirskega begunca Ahmada Šamija. Po njihovem mnenju je Cerar s tem, ko je dosegel neizvedbo zakonite odločbe o deportaciji Šamija, storil kaznivo dejanje, ki ga je treba preganjati.

Cerar je očitke že zavrnil in predlog označil za nov politikantski manever SDS-a in predsednika te stranke Janeza Janše, s katerim da želita dodatno ovirati delo vlade. Zatrdil je, da v primeru Ahmada Šamija kot v nobenem drugem primeru ni kršil ustave ali zakona.

Za to, da predlog ustavne obtožbe pride do ustavnega sodišča, ga mora v DZ-ju podpreti vsaj 46 poslancev. Za zdaj pa še nobena od poslanskih skupin ni napovedala podpore predlogu SDS-a, da predloga ne bodo podprli, pa so poleg SMC-ja, SD-ja in DeSUS-a napovedali še v Levici.

G. C.