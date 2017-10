Vlada podprla Vasilko Sancin namesto Boštjana M. Zupančiča

Gre za kandidaturo v odbor za človekove pravice (CCPR), mednarodno telo neodvisnih strokovnjakov, ki nadzoruje izvajanje mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki predstavlja pomemben del mednarodnega sistema varovanja človekovih pravic.

Odbor sestavlja 18 priznanih pravnih strokovnjakov, ki naj bi imeli visoke moralne lastnosti in priznano strokovnost na področju človekovih pravic. Delujejo osebno in niso predstavniki držav, ki so jih predlagale na ta položaj.

Volitve v ta odbor potekajo na dve leti, in sicer za polovico članov. Naslednje so predvidene za 14. junij 2018, države pa naj bi kandidature podale do decembra letos. Na zadnjih volitvah junija 2016 se je za devet mest v odboru potegovalo 24 kandidatov. Med njimi ni bilo kandidata iz Slovenije.

Tokrat se je Slovenija za sodelovanje v tem procesu izbire članov odbora odločila "v luči trenutnega članstva Slovenije v Svetu ZN-a za človekove pravice in prizadevanj slovenske diplomacije za prepoznavno delovanje uglednih strokovnjakinj in strokovnjakov v mednarodnih telesih, ki delujejo v prid uveljavljanja in varstva človekovih pravic", so zapisali v današnjem sporočilu za javnost po seji vlade.

Dosežki Sancinove

Sancinova se posveča mednarodnopravni ureditvi varstva človekovih pravic in mednarodnemu humanitarnemu pravu. S temi temami se ukvarja tako pedagoško kot v svojem znanstvenoraziskovalnem delu, doma in v tujini. Zasnovala je in vodi dvoletne mednarodne interdisciplinarne znanstvene konference o načelu Odgovornosti zaščititi, ki je namenjeno zaščiti prebivalstva pred genocidom, vojnimi hudodelstvi, hudodelstvi zoper človečnost in etničnim čiščenjem. Je tudi članica Evropskega centra za Odgovornost zaščititi.