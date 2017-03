Puljić: "Politiki je vseeno, za kakšne kadre gre"

V kandidaturi za nadzornika SDH-ja je Željko Puljić videl strokovni izziv, a ker je postala zgolj predmet političnih mlinov, je odstopil. Politiki je ob skrbi za zadovoljevanje lastnih interesov vseeno, kakšni so kadri, je prepričan.

"Politika je strokovne kompetence obeh kandidatov grobo zmlela in dobila moko, ki ni njihova," je v sporočilu za javnost Željko Puljić pojasnil razloge za odstop od kandidature za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH). "Ob tem ji je popolnoma vseeno, za kakšne kadre v resnici gre, saj na njihovih kandidaturah bije bitko lastnih interesov. To ni moja politika, je ne podpiram in jo zavračam," je opozoril.

Puljić se je vprašal tudi, zakaj so sploh potrebni vsi predvideni postopki, akreditacijski sveti, kadrovske komisije, strokovna telesa in ali ne bi bilo bolje vseh kandidacijskih postopkov prepustiti mandatno-volilni komisiji državnega zbora (DZ) in neposredno poslancem. "Pa naj ti po svojih merilih izberejo ustrezne kandidate," je pripomnil.

Ob tem je Puljić vsem, ki so zagovarjali strokovnost pred politiko, izrekel spoštovanje za pokončno držo.

Politična kupčkanja

Spomnimo, da sta kandidata za nadzornika SDH-ja Puljić in Franc Žmavc od kandidature odstopila v četrtek, dan pred odločanjem DZ-ja o njunem imenovanju. Njuno imenovanje za nadzornika SDH-ja je bilo sicer ves čas pod vprašajem. Mandatno-volilna komisija je poslancem predlagala, da potrdijo Žmavca, Puljića pa ne.

Kandidata nista imela niti podpore celotne vladne koalicije. V poslanski skupini SMC-ja tako pri podpori Žmavca, ki so ga sicer podprli na komisiji, niso bili enotni. DeSUS je vztrajal pri glasovanju o obeh kandidatih skupaj, zato je bilo njihovo glasovanje o posameznih kandidatih negotovo, v SD-ju pa so nasprotovali obema.

Opozicija: Kadrovanje vlade je sramotno

Po odstopu Puljića in Žmavca so se na vlado usule kritike opozicije, ki je kadrovanje zdajšnje vlade označila za sramotno, shizofreno in skrb vzbujajoče. Opozorili so tudi na nepopolnjene organe SDH-ja pred pomembnimi odločitvami pri upravljanju z državnim premoženjem.

V SDS-u menijo, da je odstop obeh kandidatov za nadzornike SDH-ja, "ki je pomembna institucija, pri kateri bi se morale tako koalicijske kot opozicijske stranke glede kandidatov ustrezno dogovoriti, dokaz več, da se pri teh imenovanjih dogaja spor za politični plen".

Kritičen je tudi poslanec NSi-ja Jožef Horvat, ki meni, da je pod to vlado glede zelo pomembnih kadrovanj izjemno shizofrena situacija. Spomnil je, da je Puljića in Žmavca vlada potrdila in predloga poslala v DZ, zatem pa so iz koalicije prišli signali, da nista primerna, kar po mnenju Horvata ni "korektno politično delovanje". V NSi-ju se ob tem sprašujejo, kdo bo sploh še kandidiral na tako pomembne funkcije. Sicer pa je Horvat prepričan, da bo te "shizofrenije" konec, ko bo izpeljan postopek privatizacije. Horvat je opozoril še na nepopolnjen nadzorni svet SDH-ja in položaj označil za dramatičen.

Vodja poslancev ZL-ja Luka Mesec je odstop Puljića in Žmavca od kandidature v izjavi v DZ-ju pospremil z besedami: "Hvala bogu". Če bi vlada imela kolikor toliko integritete, teh dveh kandidatov po njegovem mnenju niti ne bi predlagala, saj "nobeden od njiju ne izpolnjuje niti minimalnih kriterijev, po katerih bi lahko to funkcijo opravljala". Kritičen pa je bil do vladnega kadrovanja, ki ga je označil za nacionalno katastrofo.

"Mešetarjenje med fiskalnim svetom, ustavnimi sodniki in člani SDH-ja je popolnoma neprimerno, nespodobno in sramotno," je v DZ-ju povedala poslanka Alenka Bratušek (NP), ki je kadrovanje vlade v zadnjem mesecu ocenila za nespodobno. Tudi sama je spomnila, da sta več kot pol leta nepopolna tako nadzorni svet in kot uprava SDH-ja in vladi predlagala, naj "kar do konca mandata stvari pustijo tako, kot so, in ne nastavljajo ljudi za naslednje vlade".

