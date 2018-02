Vlada prekinila obravnavo priznanja Palestine

Ocenite to novico!

Redna seja vlade

2. februar 2018 ob 14:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je prekinila obravnavo vprašanja priznanja Palestine kot neodvisne in suverene države. Nadaljevala jo bo po temeljitejši analizi učinkov dejanja.

Vlada je 21. decembra, potem ko so ZDA priznale Jeruzalem za prestolnico Izraela, sklenila nadaljevati postopek priznanja Palestine, a doslej še ni pripravila niti svojega predloga za priznanje niti svojega mnenja o njem.

Kot je v torek pojasnil premier Miro Cerar, namreč še čaka na celovito analizo ministrstev o morebitnih posledicah priznanja za Slovenijo. Ta naj bi bila pripravljena v približno desetih dneh, v dveh tednih pa bi lahko gradivo posredovali DZ-ju. Zunanji minister Karl Erjavec sicer kot zunanji minister meni, da posledice priznanja ne bi bile posebej hude.

Tudi odbor DZ za zunanjo politiko je v sredo prekinil sejo o predlogu sklepa o priznanju Palestine, ki ga je vložilo enajst poslancev s poslansko skupino Levice na čelu, saj bi za odločanje o sklepu potrebovali stališče vlade glede priznanja.

Erjavec je v sredo izrazil prepričanje, da bo vlada še ta ali najpozneje prihodnji teden pripravila stališče glede priznanja, da bo odbor lahko nadaljeval delo in bo nato DZ na plenarni seji marca ali aprila postopek priznanja dokončal. Zavrnil je tudi ugibanja, da bi utegnil premier v zadnjem trenutku zaradi morebitnih negativnih učinkov priznanja potegniti zavoro. Tudi predsednik DZ-ja in podpredsednik SMC-ja Milan Brglez je v sredo menil, da bo postopek priznanja Palestine izveden še v tem mandatu in da bo vlada "storila svoj del posla".

Slovenija je doslej vsa priznanja držav izvedla na predlog vlade. Čeprav je po zakonu o zunanjih zadevah DZ tisti, ki prizna drugo državo, mnogi opozarjajo, da bi priznanje - še posebej v odmevnem primeru, kot je ta - moralo slediti predlogu vlade, in ne skupine poslancev.