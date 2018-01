Glasovanja o priznanju Palestine še ne bo, OZP čaka vlado

Minister Erjavec vladni predlog napoveduje za marec ali april

31. januar 2018 ob 11:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor DZ-ja za zunanjo politiko je prekinil sejo o priznanju Palestine kot neodvisne države, saj želijo pridobiti stališče vlade. Glasovanja o sklepu torej ne bo, poteka pa razprava.

Predlog sklepa o priznanju Palestine je vložilo enajst poslancev s poslansko skupino Levice na čelu. Predlagatelji menijo, da bi priznanje Palestine pripomoglo k uresničevanju t. i. rešitve dveh držav. V skladu s tem predlogom bi državni zbor na plenarni seji priznal državnost Palestine.

Vlada, ki je po tistem, ko so ZDA priznale Jeruzalem za prestolnico Izraela, 21. decembra lani sklenila nadaljevati postopek priznanja Palestine, doslej še ni pripravila svojega predloga za priznanje niti ni v DZ poslala svojega mnenja. Premier Miro Cerar je v torek povedal, da še čaka na analizo ministrstev o morebitnih posledicah priznanja za Slovenijo. Pripravljena naj bi bil v približno desetih dneh.

Zunanji minister Karl Erjavec sicer verjame, da bo do priznanja prišlo, in to na predlog vlade. Napoveduje ga za marec ali april. Kar se tiče posledic priznanja, pravi, da te ne bodo dramatične.

Priznanju Palestine nasprotujejo le v SDS-u, medtem ko v NSi-ju menijo, da trenutek zanj ni pravi, pomisleke glede smiselnosti priznanja ravno zdaj pa je slišati tudi v SMC-ju.

A. S.