Vlada znova prezrla obrambno zakonodajo. Jo bo v državni zbor vložil SD?

Ministrica za obrambo je bila po seji vlade razburjena

27. julij 2017 ob 20:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrica za obrambo Andreja Katič je razočarana, ker vlada tudi na zadnji seji ni obravnavala obrambne zakonodaje. Če vlada zakonodaje ne bo obravnavala na naslednji seji, jo bo po njenih napovedih v parlamentarni postopek vložil kar SD.

Ministrica za obrambo je ob tem spomnila, da je koalicija na enem izmed svojih zadnjih srečanj sklenila, da bosta zakon o obrambi in zakon o službi v Slovenski vojski uvrščena na zadnjo sejo vlade pred počitnicami. Glede na to, da zakonov po besedah Katičeve niso želeli uvrstiti na sejo vlade, se je o tej temi danes pogovarjala s predsednikom vlade Mirom Cerarjem.

Dogovorila sta se, da sejo danes prekinejo in v tem času ministrica članom vlade podrobneje predstavi predloga. Vendar se niso mogli uskladiti z ministrstvom za notranje zadeve in ministrstvom za javno upravo. Oba namreč nasprotujeta predlaganim spremembam, namenjenim izboljšanju pogojev za vojake.

Židan: Cerar se ni držal dogovora

Da predloga ni mogoče uskladiti, je Katičeva že sporočila predsedniku SD-ja Dejanu Židanu, ki ji je dal soglasje, da predlog v državni zbor vložijo prek stranke. Poslance pa je Židan pozval, da z glasovanjem omogočijo, da bo slovenski varnostni sistem postal stabilnejši, tudi s tem, da se izboljša položaj vojakov.

Po mnenju Židana pa bi predsednik vlade najlažje pokazal, da razume tudi Slovensko vojsko in ne le policijo, tako da bi obrambna zakona lahko vlada sprejela na dopisni seji že v prihodnjih dneh ali tednih. "Tudi to je povsem odvisno od osebne volje predsednika vlade," je poudaril Židan in ocenil, da se premier ni držal dogovora.

Politično nasprotovanje med vojsko in policijo

Spomnil je, da so že imeli soglasje koalicije, da bo vlada danes obravnavala obrambna zakona, zato je razočaranje SD-ja nad potezo predsednika vlade, da ni uvrstil zakonov na sejo, toliko večje. "Nismo več pripravljeni prositi za to, kar je skupni projekt slovenske države. Ministrica se povsem upravičeno počuti, kot da jo je del vlade pustil na cedilu," je ocenil Židan, ki ga preseneča, da SMC kaže drugačen odnos do vojske kot do policije.

Ministrica pa je ob tem ocenila, da gre bolj za politično nasprotovanje oziroma nasprotovanje med policijo in vojsko. A je ob tem poudarila, da zakon o obrambi ne prinaša le izboljšanja položaja pripadnikov, pač pa gre za nadaljnji razvoj obrambnega sistema in prilagoditev izzivom, tudi poslabšanim varnostnim razmeram. V vladi morajo biti po njenih besedah toliko odgovorni, da to omogočijo.

Katičeva stopila v bran tudi gasilcem

Obrambna ministrica se je odzvala tudi na nezadovoljstvo gasilcev, ki ne bodo podpisali aneksa h kolektivni pogodbi. Poudarila je, da gasilci in "druge sile" nosijo največje breme, ko gre za naravne in druge nesreče. "Ko pa je treba strniti moči in izboljšati njihov položaj, pa imamo vedno težave in nasprotovanja posameznih ministrstev."

Glede navedb gasilcev, da niso primerljivi z drugimi podobnimi poklici, je spomnila na sklep vlade, kateri poklici so primerljivi. Zdaj "jih s temi sklepi in odločitvami rušimo", in to ni dobro za nadaljnji sistem, je dejala. "Ko potrebujemo pomoč, so gasilci dobrodošli, ko je treba zagotoviti nadaljnji razvoj in primerne pogoje za delo, tudi plače, pa žal na to pozabimo," je dodala.

L. L.