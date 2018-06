Vozilo naj bo pred odhodom na počitnice brezhibno

AMZS priporoča ureditev mednarodnega vozniškega dovoljenja

21. junij 2018 ob 09:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred odhodom na počitnice, ko opravljamo daljše poti kot običajno, AMZS priporoča obisk avtoservisa, saj preventivni pregled avtomobila lahko prihrani marsikatero težavo na poti.

Avto-motozveza Slovenije voznikom priporoča, da pred odhodom na daljšo pot najprej preverijo tlak v pnevmatikah in njihovo obrabljenost. Treba je preveriti tudi delovanje vseh luči na vozilu, količino in stanje motornega olja ter čistila za stekla. Serviser naj preveri zavore, stanje hladilne tekočine, zavornega olja in olja servovolana, saj to lahko prepreči nevšečnosti na poti. Pred odhodom na dopust naj vozniki preverijo tudi veljavnost kompleta za prvo pomoč in stanje obvezne opreme.

Test akumulatorja

Enostaven test stanja akumulatorja lahko vozniki naredijo tudi v domači garaži, tako da v temi in pri ugasnjenem motorju za nekaj minut prižgejo luči in nato zaženejo motor. Če bodo luči pri prižganem motorju svetile opazno svetleje, je akumulator v slabem stanju in treba ga bo zamenjati.

Brezplačni pregled

Kdor ni popolnoma prepričan, ali je z njegovim avtom vse v redu in je član AMZS-ja, se lahko oglasi na eni izmed poslovnih enot AMZS-ja in mehanike zaprosi za kontrolni servisni pregled. Ti bodo preverili delovanje vseh najpomembnejših delov avtomobila in lastnika opozorili na šibke točke ali morebitne težave. Polurni pregled avtomobila je za člane zveze brezplačen.

Delujoča klimatska naprava

Da klimatska naprava ne deluje več najbolje, običajno ugotovimo že sami. Najbolj očitna znaka okvare sta neprijeten vonj iz zračnikov in to, da se notranjost avtomobila ohladi le ob nastavljeni najvišji stopnji hlajenja. Temeljit in natančen pregled delovanja klimatske naprave lahko opravimo le v mehanični delavnici.

Mednarodno vozniško dovoljenje

Za dopust v tujini si je priporočljivo zagotoviti tudi nekatere dokumente. Vozniki naj preverijo veljavnost prometnega in vozniškega dovoljenja, če pa bodo vozili tuj avto, na AMZS-ju priporočajo ureditev dovoljenja za vožnjo tujega vozila.

Pred odhodom v tujino priporočajo tudi ureditev mednarodnega vozniškega dovoljenja. To je prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja in je dokument, ki ga sprejemajo v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument. "Vsekakor pa je mednarodno vozniško dovoljenje povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti," so prepričani v AMZS, a opozarjajo, da morajo vozniki v tujini s seboj vselej imeti tudi nacionalno vozniško dovoljenje.

La. Da.