Vzgojiteljice v tržaških občinskih vrtcih po novem brez znanja slovenščine?

Slovenski organizaciji zaskrbljeni

24. november 2018 ob 14:06

Trst - MMC RTV SLO, STA

Občina Trst pripravlja nov osnutek pravilnika za tržaške občinske vrtce, v katerem za vzgojitelje ni predpisano obvezno znanje slovenščine.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) sta ob tem izrazila zaskrbljenost in zahtevala ustrezen odziv pristojnih organov. Organizaciji sta najbolj zaskrbljeni nad usodo treh slovenskih vrtcev – enega, ki deluje v sklopu Dijaškega doma, in vrtcev Oblak Niko in Modri delfin.

Prvotni predlog novega pravilnika za tržaške občinske vrtce, ki ne vključuje obveznega znanja slovenščine za vzgojitelje, namreč s tem dejansko ukinja te slovenske občinske vrtce v Trstu, sta organizaciji opozorili v skupnem sporočilu za javnost.

Po njihovih navedbah je v osnutku pravilnika sporen tudi morebiten položaj slovenskih vrtcev v tržaški občini v prihodnosti. Doslej so namreč delovali kot ločene slovenske sekcije vrtcev s specifičnimi predpisi. Predlog novega pravilnika pa naj bi ukinjal njihovo avtonomijo, saj so v njem izpostavljene le nekatere slovenske sekcije, za katere niso predpisani nobeni pogoji.

Kot je pojasnil Julijan Čavdek s SSO-ja, bi sprejetje takšnega pravilnika poleg tega kršilo pravice Slovencev v Trstu in zmanjšalo možnost otrok za pogovor v maternem jeziku.

Čavdek je še povedal, da bosta občinska uprava in občinski svet Trsta o morebitnih popravkih obstoječega pravilnika razpravljala prihodnji teden, slednji pa ima pri tej odločitvi tudi zadnjo besedo. Dodal je, da bi se sicer lahko zadeva z ustrezno politično voljo rešila v zelo kratkem času.

S predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti se bo pred srednim obiskom v Italiji v ponedeljek sestal zunanji minister Miro Cerar. Pogovori bodo osredotočeni na aktualna vprašanja slovenske manjšine v Italiji.

Al. Ma.