Počivalšek s posavskimi podjetniki: Gospodarski val je dober

Ob koncu leta si obetajo 11-odstotno rast

6. december 2017 ob 16:54

Krško - MMC RTV SLO, STA

V Krškem je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek predstavil ukrepe vlade za podporo gospodarstvu in hkrati poudaril, da gre slovenski gospodarski val v pravo smer.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na srečanju s posavskimi gospodarstveniki ocenil, da v državi ob stabilnem gospodarskem in političnem okolju vladajo gospodarska rast, rast izvoza in naložb, hkrati pa gre za obdobje, ko je treba ustvariti še boljše konkurenčno okolje, gospodarstvo pa se mora poleg EU in Balkana usmeriti tudi na tretje trge, kot sta denimo Kitajska in Afrika.

Vlada bo podjetnikom pomagala tam, kjer sami ne morejo prodreti, ob strani pa jim stoji tudi slovenska diplomacija. Še naprej se bo zavzemala in delovala na področju poenostavitve različnih ovir, je dodal minister. Ob tem je posavsko gospodarstvo označil za izjemno obetajoče, pri tem mu je v podporo tudi ugodna lega ob eni ključnih evropskih avtocest.

Dotaknil se je tudi problema zagotavljanja zadostne delovne sile, pri čemer bo po njegovem mnenju potrebna večja motivacija za delo, prilagoditev delovnopravne zakonodaje in šolskega sistema potrebam gospodarstva, nasloniti pa se bo treba tudi na tujo delovno silo.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak pa je predstavila vladne ukrepe v tej smeri in pristavila, da bo potreben tudi odgovoren pristop k migracijski politiki.

Večji izvoz, manjši uvoz

Direktor krške območne gospodarske zbornice Posavje Darko Gorišek je sicer na srečanju v okviru regijskega obiska vlade v Posavju na posestvu Tri lučke na Sremiču nad Krškim navedel, da je posavski izvoz v letošnjih prvih osmih mesecih po začasnih podatkih primerljivi lanski izid presegel za 7,2 odstotka in je znašal 391,2 milijona evrov, medtem ko se je uvoz zmanjšal za osem odstotkov in znašal 291,2 milijona evrov.

Po zadnjih podatkih si posavsko gospodarstvo ob koncu leta obeta 11-odstotno rast dodane vrednosti, ki naj bi presegla pol milijarde evrov, medtem ko je lani znašala 451,6 milijona evrov.

Gorišek je med izzivi posavskega gospodarstva opozoril na ustrezno usposobljen kader za kovinsko, papirno, lesno in elektronsko industrijo. Opozoril je tudi na uvedbo vajeniškega sistema izobraževanja in dualnega sistema izobraževanja na vseh ravneh od srednješolskega izobraževanja naprej, poenostavitve postopkov pri prostorskem umeščanju in na prijaznejše ter motivacijsko naravnano poslovno okolje.

Razvojni izzivi

Med razvojne izzive je uvrstil ustrezno usposobljene kadre, končanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi do leta 2022, izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, državni prostorski načrt za osrednji del trase ceste tretje razvojne osi in njeno navezavo na Mirnsko dolino.

Posavci tudi ne vedo, kaj se dogaja s projektom Feniks in kaj bo v njegovem okviru z letališčem Cerklje ob Krki. Zanimajo jih tudi sprejetje energetskega koncepta, gradnja drugega bloka krške jedrske elektrarne in razvojna sredstva za gospodarstvo vzhodne kohezijske regije. Kot obmejna regija si prizadevajo tudi za krepitev sodelovanja sosednjo Hrvaško, je še dejal Gorišek.

Brezposelnost je v Posavju sicer avgusta znašala nekaj več kot deset odstotkov in je bila od republiške višja le še za dober odstotek.

Srečanja s posavskimi gospodarstveniki so se udeležili še sekretarka ministrstva za finance Miranda Groff Ferjančič, sekretar ministrstva za javno upravo Nejc Brezovar, sekretarka ministrstva za okolje in prostor Lidija Sterbernak in generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo ministrstva za zunanje zadeve Alenka Suhadolnik.

G. K.