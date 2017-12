Na zavodu za zaposlovanje manj brezposelnih, delodajalci bodo še zaposlovali

Pomanjkanje ustrezne delovne sile vse večja težava

5. december 2017 ob 13:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novembra se je število registriranih brezposelnih spet zmanjšalo. Konec meseca je bilo po podatkih zavoda prijavljenih 82.415 ljudi, kar je 14,9 odstotka manj kot pred letom dni.

Oktobra so iskalci prve zaposlitve prispevali k rasti števila registriranih brezposelnih - to se je na mesečni ravni dvignilo za 2,5 odstotka, na 82.993 -, novembra pa se je nadaljeval trend zmanjševanja registrirane brezposelnosti. Ob koncu novembra je bilo tako registriranih 82.415 brezposelnih oseb, kar je 578 oseb oziroma 0,7 odstotka manj kot oktobra. V primerjavi z novembrom lani je bila brezposelnost manjša za 14.428 ljudi.

Na novo se je novembra na zavodu prijavilo 6.455 brezposelnih oseb, kar je 33,3 odstotka manj kot oktobra in 12,1 odstotka manj kot novembra lani. Med novoprijavljenimi je bilo 3.426 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 1.028 iskalcev prve zaposlitve ter 852 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 7.033 brezposelnih oseb, ki so jih novembra na zavodu odjavili iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4.788 oseb, kar je 5,8 odstotka manj kot oktobra in 6,4 odstotka manj kot v lanskem novembru.

Več brezposelnih v Kopru

Brezposelnost se je novembra v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala v zavodovih območnih službah Koper (za dva odstotka), Nova Gorica (+0,6 odstotka), Murska Sobota (+0,6 odstotka), Kranj (+0,2 odstotka) in Sevnica (+0,1 odstotka).

V preostalih območnih službah se je zmanjšala, najbolj v celjski (za 2,4 odstotka), sledijo pa območne službe Velenje (-1,7 odstotka), Ptuj (-1,5 odstotka), Novo mesto (-1,2 odstotka), Ljubljana in Trbovlje (minus en odstotek) ter Maribor (-0,8 odstotka).

V 11 mesecih letos je bilo na zavodu za zaposlovanje v povprečju prijavljenih 88.974 brezposelnih, kar je 14 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Na novo se je prijavilo 74.154 brezposelnih oseb, največ, to je 40.548 oseb, se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas. Prijavilo se je še 11.673 iskalcev prve zaposlitve ter 10.788 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. Iz evidence se je odjavilo skupaj 91.354 brezposelnih oseb, od teh 64.908 zaradi zaposlitve, to pa je je 8,4 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.

Iskali bodo 16.500 novih delavcev

Napovedi kažejo na nadaljevanje ugodnih trendov na trgu dela tudi v v prihodnjem letu. Delodajalci v pred kratkim objavljeni raziskavi zavoda za zaposlovanje za prvo polovico prihodnjega leta napovedujejo 2,6-odstotno rast števila zaposlenih in odprtje 16.500 novih delovnih mest. Najpogosteje bodo iskani delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vozniki tovornjakov in vlačilcev, varilci, skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo ter prodajalci.

Svoj kongres so danes imeli tudi delodajalci, ki opozarjajo, da je pomanjkanje ustrezne delovne sile vse večja težava. Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš pravi, da se delodajalci danes spopadajo z nečim, kar je še pred letom dni predstavljalo "sladko težavo". Na trgu skoraj ne najdejo več delavcev za nove zaposlitve, hkrati pa se napovedi prihodnjih potreb po delavcih še zvišujejo. Statistično gledano je rezerve v kadrovskem bazenu po Trobiševih besedah res še veliko, a je realna slika drugačna, saj so številni brezposelni nezaposljivi.

Odgovor na rastoče povpraševanje po delavcih je po besedah direktorice družbe Marche Jožice Jurca prav v spoštovanju do njih, ob tem pa je smiselno v redno zaposlitev pritegniti tudi starejše delavce, ki bi se sicer upokojili. Jurca se je zavzela za čim večjo odpravo birokratskih ovir, boljšo povezavo med izobraževalnim sistemom in trgom dela ter povečanje nagrad za delovno uspešnost.

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je dejala, da so bile tovrstne težave pričakovane, a morda še ne tako kmalu. Izpostavila je ukrepe aktivne politike zaposlovanja, s katerimi si ministrstvo po njenih besedah po najboljših močeh prizadeva za čim hitrejše rešitve.

