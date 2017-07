Začetek vpisov v prve letnike fakultet

Vpisi bodo potekali do 14. avgusta

26. julij 2017 ob 07:27

Ljubljana

Na visokošolskih zavodih bodo začeli z vpisi v prvi letnik. V prvem roku je bilo na visokošolske programe od 14.833 kandidatov, ki so oddali vlogo, sprejetih 10.899 kandidatov.

V primerjavi z lanskim prvim prijavnim rokom so visokošolske prijavno-informacijske službe letos prejele manj prijav. Za 18.167 razpisanih mest na dodiplomske in enovite magistrske študije za študijsko leto 2017/18 so prejele 14.833 vlog, lani pa 15.155.

Najvišji delež sprejetih kandidatov glede na prijave ima Univerza v Mariboru (83 odstotkov), sledita Univerza v Ljubljani (70,6 odstotka) in Univerza na Primorskem (70 odstotkov), samostojni visokošolski zavodi in koncesije pa skupaj 76,8 odstotka.

Vpisi bodo potekali do 14. avgusta, o točnih terminih pa so bili kandidati že obveščeni. Na višjih šolah bodo vpisi potekali do 22. avgusta.

Tisti, ki v prvem roku niso bili sprejeti na fakulteto, bodo morali počakati na 21. avgust, ko bodo na spletnih straneh prijavnih služb, fakultet in strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljena še prosta mesta. Sam vpis v drugem roku bo potekal od 22. do 29. avgusta, kandidati pa bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti, dobili najpozneje do 25. septembra.

V drugem prijavnem roku se lahko na še prosta vpisna mesta prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov.

Prijavijo se lahko tudi kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku oz. so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. avgusta. Tretjega prijavnega roka letos ni več.

G. C.