Zanimanje tujcev za slovenske nepremičnine močno poraslo

Največ iz sosednjih držav

23. april 2017 ob 12:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V letu 2016 se je zanimanje tujcev za nakup nepremičnine v Sloveniji močno povečalo. Kupili so jih kar 28 odstotkov več kot leto prej, ugotavlja geodetska uprava.

Tujci so lani v Sloveniji kupili 186 hiš z zemljiščem in 166 stanovanj v večstanovanjskih stavbah, medtem ko so bili nakupi zemljišč na ravni države zanemarljivi, v poročilu o slovenskem nepremičninske trgu za leto 2016 navaja geodetska uprava.

Glede na državljanstvo oziroma državo sedeža kupca je bilo tudi lani med tujimi kupci nepremičnin največ Italijanov, čeprav se je njihov delež v primerjavi z letom 2015 zmanjšal. Sledili so jim Avstrijci in Nemci. Hrvati so padli s tretjega na peto mesto, saj so jih poleg Nemcev prehiteli tudi kupci iz Velike Britanije.

Razen Italijanov, ki ostajajo zvesti tradiciji in kupujejo skoraj izključno na obalno-kraškem območju, so kupci iz drugih držav bolj razpršeni po državi. Angleži, ki so bili pred leti največji kupci prekmurskih hiš, so lani v Pomurju kupili samo tri nepremičnine. Večji interes so pokazali za nepremičnine na Gorenjskem in Goriškem.

Nepremičnine na Štajerskem in v Pomurju so bile zanimive za Nemce in Avstrijce, poleg tega so Nemci več kupovali tudi na Gorenjskem, medtem ko so se Avstrijci bolj odločali za obalno območje. Za državljane Srbije sta bila najbolj zanimiva Maribor in Ljubljana. Med kupci so se znašli tudi Avstralci, ki so lani v Sloveniji kupili šest nepremičnin.

Tujci so tudi lani najpogosteje kupovali hiše na Krasu, vsi skupaj so jih kupili 35. Med stanovanji pa so bila najbolj zanimiva tista v Ljubljani in Mariboru.

Al. Ma.