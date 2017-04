V upanju na višje cene nepremičnin na Obali ne prodajajo

Se že rišejo zametki nepremičninskega balona?

5. april 2017 ob 17:00

Koper - MMC RTV SLO/Radio Koper

Oživljen nepremičninski trg je vzbudil apetite lastnikov nepremičnin, ki v upanju na višje iztržke nepremičnin ne prodajajo preveč zlahka. Promet je zato strmo upadel.



Sprostitev prodaje stanovanj, ki so obtičala v stečajnih postopkih propadlih gradbincev, in posojilnega krča je oživila promet z nepremičninami. Na krilih optimizma, ki je nepremičninske posrednike v slovenski Istri zajel tudi lani, in ki je vplival na višja cenovna pričakovanja prodajalcev, se je trend prodaje na začetku tega leta, v glavnem zaradi navitih cen, spet zelo umiril.

Promet z nepremičninami na Obali se je že nekaj časa krepil. Zvišale so se tudi cene, in te so, kot je povedal eden od nepremičninskih posrednikov, že dosegle raven pred krizo. Prodajalcem se je apetit krepko povečal, višje cene pa že odganjajo kupce.

Leto in pol neuspešno išče svoj dom tudi podjetnik iz Italije, ki z mlado družino živi kot podnajemnik: "Nepremičnine ni lahko najti. Ponudba tega območja, je zelo skromna, cene pa visoke, zato težko najdem idealno rešitev."

Le še dobra petina poslov

Nepremičnine so se lani, po ocenah obalnih nepremičninskih posrednikov, podražile od dveh do petih odstotkov. Visoke cene so oklestile letošnji promet. Od začetka leta pa do aprila se je število sklenjenih poslov v primerjavi z enakim lanskim obdobjem nekajkrat zmanjšalo. Novega lastnika je tako na Obali letos dobilo le okrog 70 nepremičnin, lani 330. Razmerje med hišami in stanovanji je približno 1:3.

Nepremičninarje nizka realizacija že skrbi. Sprašujejo se, kaj bo v prihodnje; davčna zakonodaja investitorjem ni naklonjena, gradi se malo, če sploh. Peša tudi javna gradnja. Poznavalci pravijo, da bo trend na tem področju padal, dokler neprofitna najemnina ne bo krila vsaj rednega vzdrževanja. Tuje povpraševanje na trg nepremičnin bistveno ne vpliva. Tujih kupcev je malo, izstopajo pa Rusi. Te zanimajo predvsem nepremičnine za petičneže.



A. Č., Jasna Preskar, Radio Koper