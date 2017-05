Zaradi bolniških odsotnosti premalo vojakov na preverjanju za misijo v Latviji

Vojaki še niso izvedeli, kako in koliko bodo za misijo plačani

10. maj 2017 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko prejšnji teden zaradi bolniških odsotnosti ni bilo mogoče preveriti usposobljenosti enote, namenjene v mednarodno misijo, se pojavlja vprašanje, ali bodo slabe razmere v Slovenski vojski privedle do tega, da ne bomo mogli izpolnjevati mednarodnih obveznosti.

Prejšnji teden naj bi namreč vojska preverjala končne sposobnosti kontingenta, ki ga junija pošiljamo na misijo v Latvijo, a tega niso mogli storiti. V službo je namreč zaradi bolniških odsotnosti prišlo manj kot 70 odstotkov vojakov enote, za preverjanje sposobnosti pa bi jih moralo biti 90 odstotkov. Naključje?

Enota, ki se pripravlja na odhod v Latvijo, bi morala urjenje končati s preverjanjem usposobljenosti prejšnji teden v vojašnici Edvarda Peperka. A v službo je namesto 46 pripadnikov enote prišlo le 32. Premalo. Tudi danes jih je v službi le 36. Tiskovni predstavnik Slovenske vojske Simon Korez je ob tem dejal, da bi bila kakršna koli ugibanja v tem primeru "nevarna do ljudi, ki so ali bolni ali morajo negovati svoje družinske člane".

Kako bo obračunana misija?

Konkretnejši pa je Darko Milenković s sindikata ministrstva za obrambo. "Če gre, gre za skupino vojakov, vojakinj, ki so ali dejansko zboleli ali pa so se na ta način odločili, da bodo prisilili vodstvo, da jim povedo, kako bodo plačani." Tega namreč po navedbah sindikata do danes niso izvedeli. "Težava je nastala, ker smo imeli mi in pripadniki informacijo, da bi se lahko zgodilo, da bi bili plačani, kot da grejo na neko mednarodno vajo, kjer bi pa mesečno dobivali 1.500 evrov bruto," pojasnjuje Milenković.

V vojski danes trdijo, da bo plača enaka kot na drugih misijah, za vojaka z dodatki torej približno 3.000 evrov. Korez je ob tem pojasnil, da so bili vojaki seznanjeni z načinom obračunavanja plač: "Seznanjeni so bili z nominalno osnovo, ki znaša okoli 1.400 evrov in seznanjeni so bili, da bodo prejeli ustrezne dodatke. Višine dodatkov pa jim do evra natančno nismo mogli določiti."

Uredbo, ki bo določila plače, naj bi vlada sprejela prihodnji teden. V vojski so tako prepričani, da bo napotitev vojakov potekala v skladu z načrti, torej do konca junija, v primeru podaljšanja bolniških odsotnosti pa naj bi imeli rezerve. Zadrege pred zaveznicami v Natu naj torej ne bi bilo.

Metka Majer, TV Slovenija