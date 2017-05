ZDA bi obnavljale slovensko vojaško vadbeno infrastrukturo

Dva objekta so že obnovili

4. maj 2017 ob 15:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ameriške obrambne sile bi sodelovale pri obnovi vadbene infrastrukture v podporo mednarodni vojaški vaji Takojšen odgovor in bi v ta namen dale okoli 180.000 evrov, so sporočili po seji vlade.

Na vladi so zapisali, da so pripadniki sil ZDA že leta 2015 znotraj svojega gradbenega programa za podporo vojaškim vajam (Exercise Related Construction - ERC) slovenskemu obrambnemu ministrstvu ponudili pomoč pri obnovi vadbene infrastrukture. V okviru tega so že obnovili objekt Bile na vadišču Poček in objekt št. 13 v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni.

V zameno za pomoč do 197.800 dolarjev (približno 180.000 evrov) bo ministrstvo za obrambo ZDA dobilo tudi določene pravice. V ta namen bodo podpisali pismo o priznavanju pravic, in sicer da se predstavnikom ZDA omogočijo pripravljalne dejavnosti, neoviran dostop do posameznih objektov in postopek odobritve sredstev za projekt v podporo vojaškim vajam.

Neoviran dostop do posameznih objektov se začne največ 30 dni pred začetkom gradnje oz. obnove in traja ves čas gradnje oz. obnove in izvajanja vaj, konča pa se najpozneje 30 dni po koncu mednarodne vojaške vaje Takojšen odgovor, so še zapisali v sporočilu.

A. Č.