Zastoj na primorski avtocesti in tudi pred Karavankami

Podaljšan vikend in konec počitnic povečujeta gnečo na cestah

12. avgust 2017 ob 07:55,

zadnji poseg: 12. avgust 2017 ob 14:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi še vedno trajajočega obdobja letnih dopustov in možnosti podaljšanega konca tedna, saj bodo mnogi ponedeljek pred torkovim praznikom izkoristili za dopust, se obeta prometno najbolj obremenjen konec tedna. Pred predorom Karavanke je sedem kilometrov dolg zastoj.

Zastoj pred predorom Karavanke je tudi na avstrijski strani, kjer je kolona dolga osem kilometrov. Vsem, ki so namenjeni v Kranjsko Goro, pa priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani pred počivališčem Lom ter izvozom Logatec.

Na primorski avtocesti je pred cestninsko postajo Log v smeri proti Kopru zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Nastal je šest kilometrov dolg zastoj, zato voznikom priporočajo, da avtocesto zapustijo že v Ljubljani.

Na prometnoinformacijskem centru tako v smereh proti turističnim krajem in na cestah proti Obali in Hrvaški pričakujejo zastoje in gnečo. Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste, je na podravski avtocesti med Hajdino in razcepom Draženci zastoj trenutno dolg tri kilometre. Kolona vozil se vije tudi naprej po glavni cesti do mejnega prehoda Gruškovje. Na tem prehodu osebna vozila za izstop iz države čakajo okoli 45 minut.

Podaljšane čakalne dobe so na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Metlika, Vinica, Jelšane, Starod, Podgorje, Sočerga, Brezovica pri Gradinu, Dragonja in Sečovlje. Zastoji so tudi v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

V nedeljo gneča v nasprotno smer

V nedeljo lahko pričakujemo močno obremenjenost cest v obratni smeri, saj se končujejo šolske počitnice na Češkem in v Nemčiji, 18. avgusta pa tudi kolektivni dopust v Italiji. Ves konec tedna, zaradi podaljšanega vikenda pa tudi v ponedeljek in torek, bodo tako močno obremenjeni vsi mejni prehodi s Hrvaško, na PIC-u pa pričakujejo tudi povečan promet v smeri iz Madžarske proti Italiji.

Na prometnoinformacijskem centru voznikom svetujejo, naj pred odhodom na pot preverijo stanje na cestah in po potrebi prilagodijo čas potovanja.

