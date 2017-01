Združenje in skupnost občin zadovoljni, da je odpoklic župana v DZ-ju padel

Odziv na padec novele zakona o lokalni samoupravi

26. januar 2017 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V združenju in skupnosti občin Slovenije so zadovoljni, da so poslanci zavrnili uzakonitev instituta odpoklica župana. Organizaciji sta razkrili, da sta takšno odločitev pričakovali in si zanjo tudi ves čas prizadevali.

"V tem primeru so pokazali, da so vso zadevo trezno premislili in se odločili prav," je odločitev poslancev komentiral predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in dodal, da je glasovanje v državnem zboru pokazalo, "da tudi, če gre del politike ali strankarskih odločitev v neko smer, lahko poslanci z neko trezno presojo v veliki meri odločijo po svoje".

Predsednik združenja je sicer veliko manj kot s poslanci zadovoljen z odzivom vlade, saj "z vlado na to temo nismo imeli niti pet minut komunikacije", zato vladi predlaga, da če bo predlog znova prišel na mizo, sedejo skupaj.

Vprašanje politične odgovornosti je treba urediti celovito

Skupnost občin Slovenije, ki je predlogu sprememb nasprotovala od samega začetka, poudarjajo, da temu, da bi volivci imeli možnost odpoklicati župana, ne nasprotujejo. A ob tem opozarjajo, da v Sloveniji pogosto še tako dobre rešitve izjalovijo, kot primer so navedli institut referenduma, ki se pogosto zlorablja za politična obračunavanja.

Po noveli bi občani lahko odpoklicali župana enkrat med mandatom, in to v obdobju po preteku 12 mesecev od dneva nastopa mandata in najpozneje 12 mesecev pred potekom mandata, če so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji glede števila volivcev v občini, ki podprejo pobudo, zahtevajo glasovanje o odpoklicu in se udeležijo glasovanja.

"Zato smo temu nasprotovali, pa tudi zato, ker je zakon prinašal le odpoklic župana, ne pa tudi občinskih svetov in drugih na državni ravni izvoljenih predstavnikov," so povedali in dodali, da je treba vprašanje politične odgovornosti funkcionarjev urediti celovito in enovito, predvsem pa hkrati za funkcionarje na državni in lokalni ravni.

Sa. J.