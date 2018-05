Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marsikdo misli, da je vse razen Janše levo, kar pa po besedah Židana ne drži. V Sloveniji smo namreč imeli tudi vlade z liberalnim vodstvom, v katerih je SD včasih le stežka uveljavljal svoje predloge. To zadnje je prvak SD-ja ponazoril na primeru prizadevanja ministrice za delo Anje Kopač Mrak za dvig denarne socialne pomoči. Foto: STA Sorodne novice SD volivcem med drugim obljublja višje plače in vlado brez radikalne desnice Dodaj v

Židan: Niti približno ni jasno, kdo bo vodil naslednjo vlado

"Vsak glas za SD je tudi možnost za vlado, ki jo bo vodila leva stranka"

31. maj 2018 ob 19:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vsak glas za SD bo glas za zvišanje neto plač, za zmanjšanje čakalnih vrst v zdravstvu in za intenzivno urejanje demografske politike, je na srečanju SD-ja dejal njegov prvak Dejan Židan.

Za medije je dodal, da se bodo za glasove borili do zadnje sekunde, saj je volilno telo zelo neopredeljeno in "niti približno ni jasno, kdo bo vodil naslednjo vlado".

Vsake volitve so izbira, in ko izbiramo stranke in ljudi, v resnici izbiramo prihodnost, ki si je želimo, je v nagovoru več sto udeležencem današnjega sklepnega dogodka SD v ljubljanskih Križankah dejal Židan. Ko pa se ozre po ponudbah različnih strank, prvak SD-ja ugotavlja, da nekatere ne sodijo v današnji svet in v ta del Evrope.

Kot je poudaril, v SD-ju ne želijo, da bi se slovenska politika delila glede na to, kdo je za prvaka SDS-a Janeza Janšo in kdo ne. Tisti, ki pravijo, da so proti Janši, s tem še ne povedo, kako bodo Slovenijo naredili boljšo. Zato v SD-ju pravijo, da želijo sodelovati z vsemi, le s tistimi ne, ki "govorijo neresnice, ki sejejo sovraštvo" ali ki celo postajajo "neke vrste kolonija drugih". Kot je ponazoril Židan, za SDS "sploh več ne vemo, ali je to samostojna stranka ali je samo izpostava neke večje stranke v naši soseščini, ki je ekstremna".

V SD-ju ljudem zagotavljajo, da bodo v najkrajšem času prek posega v davčno politiko zvišali neto plače. Tisti, ki ima danes povprečno plačo, bi v enem letu lahko računal na vsaj 500 evrov več v denarnici, je dejal Židan. Kdor voli za SD, po njegovih besedah voli tudi za obvladljive čakalne vrste v zdravstvu, za nova stanovanja za mlade družine, za intenzivno urejanje demografske politike, tudi s tem, da bodo domovi za starejše dosegljivi za 400 evrov, je povedal. Glas za SD je glas za manj prekarnega dela in za nadaljnje vlaganje v varnostni sistem, je še dodal.

Židan se je v nagovoru dotaknil tudi pojmovanja sprave. Kot jo razume sam, je sprava v tem, da "mrtvemu daš prostor, a da se zaveš, da je bil nekdo na pravi strani, da je nekdo krvavel za nas, nekdo pa proti nam".

Predsednik SD-ja je v izjavi za medije ob robu srečanja izrazil prepričanje, da se bo SD na volitvah odrezal bistveno bolje kot na volitvah leta 2014. Pričakovanja so velika, zase pa Židan pravi, da je pripravljen tako voditi vlado ali biti v vladi kot tudi biti v opoziciji, če bi ljudje tako odločili.

Glede na trenutne raziskave javnega mnenja, ki kažejo veliko število neopredeljenih, po besedah Židana sicer še "niti približno ni jasno, kdo bo vodil naslednjo vlado". Prvič se tudi dogaja, da pomemben del volilnega telesa sploh ne želi povedati, koga namerava voliti.

Je pa poudaril, da bo vsak glas za SD tudi možnost za vlado, ki jo bo vodila leva stranka.

B. R.