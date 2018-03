Zore: Odločno moramo reči ne vsakemu zlu, ki na svetu povzroča trpljenje

Poslanica ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta

31. marec 2018 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sporočilo o Jezusovem vstajenju je najpomembnejša vest celotne človeške zgodovine, je v velikonočni poslanici dejal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in pozval ljudi k prinašanju upanja, da zadnje besede nimata trpljenje in smrt, ampak ljubezen in vstajenje.

"Do tistega trenutka, ko je Jezus vstal od mrtvih, so naši koraki vodili samo do groba: do groba naših bližnjih in prej ali slej tudi do groba vsakega izmed nas. Ko je Jezus vstal od mrtvih, gredo naši koraki naprej in zato mora danes po vsem svetu odmevati svetu sporočilo: Jezus je vstal! Zares je vstal," je poudaril Zore in dodal, da morajo kristjani zato svetu prinašati oznanilo, da Jezus nese s seboj v vstajenje svoje "poveličane rane kot znamenje svoje istovetnosti. In v Jezusu je tudi vsako trpljenje, ki mu ga izročimo, poveličano."

.

"V moči vstalega Jezusa Kristusa se moramo skloniti k vsaki bolečini in k vsakemu trpljenju. V moči njegovega vstajenja se moramo dotakniti vsakega obraza, osušiti solze, ki tečejo iz bolečine. V moči vstajenja se moramo naučiti spoštovati trpljenje. Posebej tisto trpljenje, za katerega ne znamo najti zdravila," je poudaril Zore in dodal, da moramo ljudje v moči Jezusovega trpljenja in vstajenja "vedno znova prinašati upanje, da zadnje besede nimata trpljenje in ne smrt, ampak ljubezen in vstajenje".

Vsem kristjanom in vsem ljudem dobre volje je voščil blagoslovljeno veliko noč. "Jezus je vstal! Zares je vstal! Jezus živi in zato praznujmo. Praznujmo Jezusovo vstajenje in praznujmo tudi svoje vstajenje," je še pozval.

L. L.