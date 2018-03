Več deset tisoč vernikov s papežem Frančiškom v Rimu molilo križev pot

Velikonočni veliki petek je dan strogega posta, ko se kristjani spominjajo Jezusove smrti na križu, in edini dan, ko v Katoliški cerkvi ni maše. Po cerkvah so pripravili bogoslužja velikega petka z molitvijo križevega pota.

Po cerkvah na veliki petek berejo evangeljska poročila o Jezusovem trpljenju, imenovana pasijoni. Za bogoslužje tega dne je v Katoliški cerkvi značilno čaščenje križa kot znamenje hvaležnosti in spoštovanja. Med obredom hostijo, ki simbolizira Jezusovo navzočnost, simbolno postavijo v grob, ki ga nato obiskujejo verniki.

Obred velikega petka je popoldne v vatikanski baziliki sv. Petra vodil papež Frančišek, ki se je najprej ulegel na tla in molil. Zvečer je v Koloseju sledila molitev križevega pota z verniki z vsega sveta, ki sodi med vrhunce velikonočnih praznovanj v Rimu. Udeležilo se ga je več deset tisoč vernikov, zato je potekal ob najstrožjih varnostnih ukrepih, spremljale so ga tudi protiteroristične enote. Za varnost v Rimu v teh dneh skrbi 10.000 pripadnikov varnostnih sil.

Križev pot je najdaljša velikonočna liturgija in traja skoraj tri ure. Velja za najbolj čustveno liturgijo velikega tedna. Besedila, ki so jih v Rimu prebirali ob 14 postajah križevega pota, so letos napisali mladi, stari med 16 in 27 let. Papež namreč želi letošnje leto posvetiti mladim, ki jim bo namenjena tudi oktobrska sinoda.

Obredi na veliki petek

Slovesnosti ob velikem petku so potekale tudi v Jeruzalemu in drugje po svetu, obrede so pripravili tudi po slovenskih cerkvah. V ljubljanski stolnici je bogoslužje vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, v stolnici v Kopru koprski škof Jurij Bizjak, v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Novem mestu pa generalni vikar prelat Božidar Metelko.

Filo: Pred Kristusom je le delitev glede na srce

V evangeličanskih cerkvah na veliki petek zvečer poteka osrednje velikonočno bogoslužje. V evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani ga je vodil evangeličanski škof Geza Filo. Izpostavil je pomen Jezusove smrti in križa in dejal: "Pred Kristusovim križem ni več delitve na leve in desne, tam je le delitev glede na srce, ki sprejema božjo ljubezen ali je ne sprejema."

Filo je v pridigi opozoril na izkušnjo sodobnega človeka, ko se zdi, da je Bog odsoten, kakor da je še vedno na križu ali v grobu. "V sodobni družbi prevladuje občutek, da iz tega križa ne bo sestopil in vstal iz groba in spregovoril človeku, kot da o njegovi eksistenci sploh ni več vredno govoriti, da je preprosto treba pozabiti na samo vprašanje o Bogu in ga izključiti iz človeške zavesti," je dejal. Takšno razmišljanje po njegovih besedah povzemajo znane besede "Bog je mrtev in mi smo ga umorili".

"Ko bomo doživeli moč te drugačne govorice Boga, razodevanje Boga v ljubezni do človeka in bližino njegove milosti, takrat bo v našem življenju prostor za nov žarek velikonočnega jutra, ki namreč odpira tiste dimenzije, ki jih racionalno sicer ni mogoče razložiti, pa vendar ljudje po teh dimenzijah, ki gredo čez rob razumljivega, hrepenijo in jih potrebujejo," je pomen vere v pridigi osmislil Filo.

Spomin na Jezusovo trpljenje

Po besedah patra in cerkvenega zgodovinarja Metoda Benedika se kristjani na veliko noč spominjajo Jezusovega trpljenja, njegove smrti na križu in vstajenja, kar predstavlja vrhunec njegovega odrešenjskega dela. Kot so Judje na veliko noč darovali jagnje, s čimer so se Bogu zahvaljevali za izhod iz Egipta, tako je Jezus po Benedikovih besedah za veliko noč namesto jagnjeta daroval sebe, da bi imeli po njem vsi večno življenje.

