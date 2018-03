Zore s papežem: Slovenska Cerkev naj vliva optimizem in upanje ljudem

"Mladim je treba dati korenine"

1. marec 2018 ob 17:25

Vatikan - MMC RTV SLO, STA

Papeževo sporočilo slovenski Cerkvi je, naj bo blizu ljudem, da bodo začutili tisti optimizem, ki ga vera vnaša v življenje, in tisto upanje, ki ga s seboj nosita evangelij in krščanstvo, je po srečanju dejal Stanislav Zore.

Ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore je po srečanju s papežem Frančiškom dejal, da so se dotaknili osrednjih tem današnje Cerkve ter da so med drugim spregovorili o mladih, družini, odnosu med Slovenijo in Cerkvijo ter liturgičnih vprašanjih. Papež je predvsem prisluhnil slovenskim škofom in njihovim skrbem, samo srečanje pa je bilo po Zoretovih besedah zelo domače.

"Zdi se mi dragoceno, da smo poudarili, kako pomembno je mesto starih staršev, kajti samo stari starši lahko dajo korenine mladim, dajo korenine otrokom, ki jih sicer nimajo kje dobiti in ki bodo postali generacija brez korenin," je dejal Zore.

Škofje so Frančiška ponovno povabili v Slovenijo, a niso določili termina. Papež je izrazil zanimanje, škofom pa je pojasnil, da ne obiskuje velikih evropskih držav, ampak majhne države, in sicer zaradi sporočila, ki ga tako prinaša in ki ga lahko posreduje.

Obisk grobov apostolov Petra in Pavla

Zore je še ocenil, da je bilo v okviru t. i. obiska ad limina, ki med drugim pripisuje obisk grobov apostolov Petra in Pavla, najpomembnejše srečanje "s Petrom našega časa, z njim, ki danes povezuje to živo Kristusovo cerkev na svetu, in da začutimo, da smo del te Cerkve". Frančišek velja za naslednika svetega Petra, ki je bil prvi papež.

Med avdienco s slovenskimi škofi je Frančišek dal posebno izjavo za poslušalce Radijskega misijona na Radiu Ognjišče. "V tednu, ko se bo začel vaš misijon, vam želim biti blizu, vam poslati svoj blagoslov. Spomnite se, da je misijon Gospodov obisk; Bog trka na vaša vrata, na vrata vašega srca, na vrata vaše družine, na vrata vašega doma – Gospod vas pride obiskat. Odprite vrata: vrata srca, vrata družine, vrata doma. Gospod nam vedno ponudi kaj dobrega, in to stori zastonj. Milost je namreč zastonjska Božja ljubezen. Ne bojte se, odprite svoja srca, odprite svoje družine, odprite svoje domove. In videli boste, da vas bo sad močno osrečil," je med drugim dejal papež.

Darovi za papeža

Slovenski škofje so v Vatikanu Frančišku podarili darove, ki ponazarjajo Slovenijo in slovensko vernost – kopijo reliefa Marije zavetnice s plaščem s Ptujske Gore, svečo na podstavku iz hruškovega lesa ter med. Vsem prefektom rimskih dikasterijev, voditeljem papeških kolegijev in drugim uglednim sogovornikom pa so podarili svečo z izbranimi motivi iz čebeljega voska na lesenem podstavku in med, so sporočili iz Slovenske škofovske konference (SŠK).

Kot so še opozorili pri SŠK-ju, darovi kažejo na skrb, ki jo imamo Slovenci za ohranjanje stvarstva, ter dolgo tradicijo slovenskih duhovnikov pri spodbujanju in širjenju čebelarstva na Slovenskem. Škofje so svoj obisk v Vatikanu začeli v ponedeljek. Danes so med drugim darovali mašo s Frančiškom v kapeli Doma sv. Marte v Vatikanu. Obisk bodo končali v soboto z mašo v baziliki sv. Petra, ki jo bo vodil kardinal Franc Rode.

T. i. obisk ad limina apostolorum škofom zapoveduje zakonik cerkvenega prava, ki določa, da so škofje vsakih pet let oziroma kot določi Sveti sedež dolžni obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter papežu podati poročilo o stanju v škofiji, ki jo vodijo. Slovenski škofje so prvi tak obisk, odkar je Slovenija samostojna, opravili leta 1992, naslednja pa leta 2001 in 2008.

G. K.