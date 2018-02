Slovenski škofje po 10 letih in aferi mariborske nadškofije v Vatikan

Obisk Ad limina Apostolorum znova po 10 letih

27. februar 2018 ob 08:34

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Slovenski rimskokatoliški škofi so ta teden v Rimu na tako imenovanem obisku Ad limina Apostolorum. Gre za prvi tovrstni obisk po finančni aferi mariborske nadškofije.

Slovenske škofe bo v četrtek sprejel papež Frančišek, pred tem pa bodo obiskali vrsto vatikanskih ministrstev in uradov. S sogovorniki bodo pretresli stanje v Katoliški cerkvi na Slovenskem, pa tudi odprta vprašanja med Cerkvijo in državo.

Z obiskom Ad limina Apostolorum naj bi se sicer katoliški škofje vsakih pet let poklonili svetima Petru in Pavlu ter se srečali s papežem. Ob tej priložnosti so ga dolžni obvestiti o stanju, ki vlada v krajevni katoliški cerkvi, in o družbenih razmerah, v katerih ta deluje. Zaradi afere z mariborsko nadškofijo in posledic pa se slovenski škofje vračajo v Rim šele po desetih letih.

"No, v desetih letih smo doživeli kar nekaj reči. Dobili smo nove škofe. Potem: rešujemo tudi duhovno in moralno podobo cerkve na Slovenskem," pravi murskosoboški škof Peter Štumpf.

Škofje bodo s sogovorniki na vatikanskih kongregacijah pretresli tudi odprta vprašanja med Katoliško cerkvijo in državo na Slovenskem. "Vprašanje vojaškega ordinariata, vprašanje financiranja verskih uslužbencev. Še vedno imamo neurejen status slovenskih duhovnikov. Potem vprašanje kategorialne pastorale, predvsem v bolnišnicah, v domovih za starejše občane, tudi po zaporih. Tukaj je še vprašanje šolstva," našteje Štumpf.

Gospodarskega okrevanja mariborske nadškofije naj ne bi bilo med glavnimi temami pogovorov, saj naj bi bilo stanje že dovolj umirjeno. "Tudi v zavesti ljudi je to vzeto kot neka rana cerkve, ki jo moramo skupaj še naprej sanirati."

Štumpf si ob tem želi, da bi papež privolil v obisk Slovenije - pa četudi samo za kratek čas.

Prvi večer smo zaključili z obiskom slovenskega papeškega zavoda Slovenika. Skupaj smo pod podobo Marije pomagaj zapeli večernice. #AdLimina #AdLimina2018 pic.twitter.com/6AKhvIp8ea — Stanislav Zore (@NadskofZore) February 26, 2018

