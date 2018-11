Zorko za MMC: Za Arsenoviča zmaga, za Popoviča poraz in Logar kot pomoč Jankoviću

V Mariboru v drugem krogu kaže na gladko zmago Arsenoviča, Popovič v Kopru in Čas v Slovenj Gradcu bosta verjetno "padla", odprto pa je v Kranju, Novi Gorici in na Ptuju, je napovedal analitik Andraž Zorko.

Na tokratnih lokalnih volitvah daleč najbolj izstopa velika volilna udeležba, ki je dosegla skoraj 51 odstotkov, kar pomeni občuten skok z dobrih 43 odstotkov na prejšnjih lokalnih volitvah. "To je slabih 10 odstotkov več in v nasprotju z vsemi pričakovanji in trendi, ki so nakazovali padanje volilne udeležbe, nekateri pravijo, da je vzrok zelo banalen, da so bile pač volitve na nedeljo, ki je bila popolnoma dolgočasna, saj ni bilo ne martinovega ne počitnic ali kaj podobnega, a jaz mislim, da vzrok ni banalen, gre za veliko mobilizacijo volivcev v določenih občinah," je za MMC pojasnil analitik pri družbi za raziskovanje javnega mnenja Valicon Andraž Zorko.

Izredna mobilizacija volivcev se je najočitneje zgodila v Mariboru in Kopru. "V Mariboru je prišlo več kot 10.000 volivcev več, v Kopru čez 4.000 več, za Koper to pomeni 20 odstotkov več, za Maribor pa je to 30 odstotkov več, to kaže, da je v določenih krajih prihajalo do izdatnejše mobilizacije volivcev," je navedel primer in dodal, da je morda pri ljudeh malce zraslo tudi zavedanje pomena lokalnih volitev.

Kaj je mobiliziralo Mariborčane in Koprčane? Je to želja po zamenjavi župana? "Očitno, Kangler je rezultat glede na zadnje lokalne volitve podvojil, Arsenovič pa je presegel število glasov, ki jih je Fištravec kadar koli prej dobil v prvem krogu, v Kopru pa je od dodatnih dobrih 4.000 glasov kar tri četrtine vseh pobral Popovičev izzivalec Bržan," je pritrdil, da je mariborsko in koprsko volilno udeležbo okrepila močna želja po zamenjavi župana.

Logar "pomagal" Jankoviću do zmage?

Za potencialni padec Zorana Jankovića v Ljubljani, ki je ponovno suvereno zmagal v prvem krogu, je po Zorkovih besedah potreben močan protikandidat, ki ni iz vrst SDS-a. "Janković je dobil, absolutno gledano, večje število glasov kot pred štirimi leti, kakšnih 4.000 več, če se ne motim, že pred volitvami sem govoril, da bo Logar kot kandidat kvečjemu pritegnil dodatne volivce Jankovića, ki ga bodo podprli za vsak primer, da ne bo slučajno kakšnega presenečenja," je pojasnil.

"Eden najuspešnejših kandidatov desnice je bil France Arhar leta 2006, ki je prejel 27 tisoč glasov, Logar pa se je ustavil pri 26 tisoč, to je to, domet desnice v Ljubljani," je karikiral Zorko. Mesta so v primerjavi s podeželjem veliko bolj "levosredinska", še posebej pa to velja za Ljubljano in Koper.

Janković bi bil lahko v podobnem položaju kot koprski župan Boris Popovič (Koper je naš), ki se bo v drugem krogu srečal z resnim izzivalcem, če bi se v Ljubljani pojavil kakšen močen protikandidat združene leve sredine oz. "neodvisen kandidat, ki bi ga ta srenja podpirala". "Potem bi zagotovo prišlo do drugega kroga tudi v Ljubljani," je prepričan Zorko.

Se Popovičev stolček v Kopru maje?

Zmaga Aleša Bržana (Lista volivcev) v Kopru v drugem krogu je "absolutno bolj verjeten scenarij" kot zmaga zdajšnjega župana Popoviča. "Tri četrt novih volivcev glede na leto 2014 je pri Bržanu, če pogledamo glasove kandidatov, ki niso prišli v drugi krog, pa vidimo, da so to večinoma glasovi proti Popoviču, zaloga glasov je pri Bržanu tako precej velika, zato mislim, da se obeta v Kopru zamenjava župana," je odgovoril analitik.

Bržan je kandidat, ki je pred štirimi leti nastopal še kot SMC, zdaj pa je nastopil s svojo listo. "Zelo očitno ni desen, je levosredinski, torej sprejemljiv za Koper, ki ga vleče močno v levo," je pojasnil, zakaj ima Bržan dobre možnosti, da postane župan.

V Mariboru gladka zmaga Arsenoviča?

Prvi krog je zdajšnjega župana Maribora Andreja Fištravca (Lista volivcev) močno odpihnil, tako da bo Maribor gotovo zamenjal župana. Se bodo glasovi v drugem krogu prelili k Arsenoviču ali Francu Kanglerju (SLS)? "Arsenovič bo verjetno suvereno zmagal, saj ima dovolj zaloge, da prestopi prag 20.000 glasov, če pogledamo glasove drugih kandidatov, so to v večini glasovi proti Kanglerju, Arsenovič se je prav tako v zadnjih dneh zelo unesel in kakšne kapitalne napake ne gre pričakovati, na Kanglerjeve provokacije se dobro in mirno odziva," je prepričan Zorko.

Ima Kangler podobno omejen domet kot Logar v Ljubljani? "Ne, Kangler je že bil župan, vedno je govoril, da je zastopnik preprostega in navadnega človeka, to je poudarjal tudi včeraj, zdaj pa ima podporo SDS-a, in to mu bo glasove odneslo, očitno so mu bili Mariborčani pripravljeni oprostiti dogodke iz 2012 in ga na neki način rehabilitirati, a mislim, da ga bo prav podpora SDS-a omejila," je nadaljeval.

SDS s 50-odstotno stopnjo zavračanja

Logarjeva kandidatura v Ljubljani pomaga Jankoviću, SDS-ova podpora škodi Kanglerju ... kaj se dogaja? "Stranka SDS ima 50-odstotno stopnjo zavračanja na državni ravni, kar pomeni, da se vedno generira velika množica kontraglasov, v praksi je to videti tako, da ljudje pridejo na volišče samo zato, da glasujejo proti, da oddajo glas komur koli, ki ni povezan s SDS-om," je pojasnil Zorko.

Stopnjo zavračanja statistično spremljajo že deset let, gre pa za odgovor na vprašanje, katere stranke v nobenem primeru nikoli ne bi volili. SDS dobiva pri tem vprašanju 50 odstotkov glasov in je daleč pred vsemi, naslednje stranke potem sledijo pri okoli 20 odstotkih in manj, je še dodal. Stranka tako generira "močan kontramoment", in posledično po njegovih besedah ni težko razumeti, zakaj izgubljajo volitve na državni ravni oz. tudi če zmagajo, kot na zadnjih volitvah, potem ne morejo sestaviti vlade.

Kaj se bo zgodilo v Kranju?

Položaj v Kranju, kjer zdajšnjega župana ni v igri, saj ni ponovno kandidiral, se bosta v drugem krogu pomerila Matjaž Rakovec (SD) in Zoran Stevanović (Lista volivcev), je težje komentirati in zato je položaj veliko bolj nepredvidljiv. "Ko so me pred volitvami spraševali, kdo bi moral kandidirati v Ljubljani, da bi lahko premagal Jankovića, sem za primer navedel ravno Rakovca, njegova relativna zmaga v Kranju zdaj potrjuje mojo tezo, v Sloveniji so za županske kandidate zelo uspešni menedžerji ali pa podjetniki, ki imajo kaj pokazati," je dejal glede kandidatov v Kranju in dodal, da je tu vseeno veliko bolj "odprto" kot v Mariboru ali Kopru.

Tudi v Novi Gorici še vse odprto

Župan Nove Gorice Matej Arčon (Lista volivcev) bo v drugem krogu županski stolček branil pred Klemnom Miklavičem (Lista volivcev). "Izzivalca je večinoma podprla mlada populacija, ki je demografsko omejena, a je tu še vse odprto," je komentiral.

V Slovenj Gradcu se trese stolček županu Času

Izzivalcu slovenjgraškega župana Tilnu Kluglerju (Lista volivcev) sta do zmage v prvem krogu zmanjkala dobra dva odstotka, županski stolček zdajšnjega župana Andreja Časa (Lista volivcev) se tako močno trese in upanja za preobrat ni prav dosti. "Kadar izzivalec že v prvem krogu župana odločno premaga, je na dobri poti k končni zmagi," je dejal Zorko.

Bo Ptuj dobil županjo?

Na Ptuju, kjer prav tako zdajšnji župan ni kandidiral, je z relativno zmago presenetila Nuška Gajšek (SD), a Štefan Čelan (Lista volivcev) ji je takoj za petami. Bo Ptuj dobil županjo? "Mislim, da težko, dosegla je lep uspeh, a Ptuj je tradicionalno desno okolje, ti glasovi se bodo zdaj združili okrog Čelana," je napovedal, da bo zmaga Gajškove zanj presenečenje, ni pa izključena.

Manjše občine bolj pridno hodijo na volitve

Zorko je izračunal, da večja kot je občina, manjšo volilno udeležbo ima. Korelacija sicer ni izrazita, saj je zgolj 0,3. "Ne bi rekel, da so ljudje v večjih krajih bolj apatični, to je posledica velikosti, pri manjšem kraju se hitreje pozna, če pride nekaj deset ljudi več ali manj, vplivajo zelo specifične trenutne okoliščine, korelacija je značilna, a ima zelo veliko izjem," je pojasnil. Ljubljana ima več volivcev kot 101. najmanjša občina skupaj in več volivcev kot štiri naslednje največje mestne občine skupaj, je primerjal.

Poslanci neuspešno naskakujejo županske stolčke

Za županske stolčke je kandidirala množica poslancev (Anže Logar (SDS), Igor Zorčič (SMC), Lidija Divjak Mirnik (LMŠ), Marijan Pojbič (SDS), Bojan Podkrajšek (SDS)), ki so vsi po vrsti izgubili. "To je odraz močnih protikandidatov, na državnozborskih volitvah volimo stranke, ne kandidatov, kvečjemu kakšni predsedniki strank lahko na račun svojega imena dobijo več glasov, samo dejstvo, da je nekdo poslanec, ni nikakršno zagotovilo za uspeh," je še pojasnil Zorko.

Nestrankarski blok glasov se je spet povečal in je močan že skoraj tako kot levi in desni strankarski skupaj. "Če seštejemo vse glasove za mestne in občinske svetnike vseh t. i. neodvisnih skupin in neetabliranih strank, vidimo, da predstavljajo že 44 odstotkov vseh glasov, še malo in bodo enakovredna sila združenim levim in desnim etabliranim strankam," je sklenil.

Na pol razdeljene Domžale in počasni Celjani

Kot zanimivost letošnjega prvega kroga lokalnih volitev je Zorko izpostavil tudi največjo nemestno občino, ki je po številu prebivalcev večja od kar petih mestnih. "V Domžalah bo boj na nož, 90 odstotkov glasov je šlo dvema kandidatoma, glasovi pa so se razdelili skoraj na pol," je izpostavil enega najzanimivejših bojev v drugem krogu. V Domžalah se bosta spopadla Toni Dragar (Lista volivcev) in Metod Marčun (Lista volivcev).

Fascinantna pa je bila po njegovih besedah tudi "počasnost" Celjanov, ki jim v ponedeljek ob 9.30 še vedno ni uspelo prešteti niti 70 odstotkov glasov. "Kot da v Celje glasovnice prihajajo iz Burkine Faso, prav neverjetno," se je pošalil.

