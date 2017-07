ZSSS za samostojen in neodvisen demografski sklad

"Vztrajamo, da demografski sklad zagotavlja avtonomijo in neodvisnost, sicer bo postal plen lobistov," je dejal predsednik ZSSS-ja Dušan Semolič. Po njegovih besedah je treba oblikovati sistem, ki bo preprečeval politični vpliv na sklad. Upravljanje sklada mora po njegovih besedah temeljiti na strokovnih odločitvah.

Osnovni načeli, ki ju zagovarjajo v ZSSS, sta neodvisnost in samostojnost demografskega sklada pri upravljanju ključnih strateških in pomembnih naložb sklada. Za ZSSS je nesprejemljivo, da bo Slovenski državni holding (SDH) glede na zakonski predlog še naprej upravljal z vsemi naložbami, v katerih ima delež tudi demografski rezervni sklad, je dejal podpredsednik ZSSS Ladi Rožič.

Kapitalske in finančne naložbe ter nepremičnine

Zakonski predlog predvideva, da naj bi imel sklad v petih letih 50 odstotkov finančnih naložb, 30 odstotkov naj bi bilo kapitalskih naložb, 20 odstotkov pa naj bi bilo nepremičnin. Toda v ZSSS-ju predlagajo, da se delež kapitalskih naložb poveča na 60 odstotkov, delež finančnih naložb zmanjša na 35 odstotkov, delež nepremičnin pa naj znaša pet odstotkov.

Predlagajo, da država in SDH izvedeta prenos kapitalskih naložb na sklad v obliki dokapitalizacije ter da se ne izvajajo zamenjave pomembnih in strateških kapitalskih naložb sklada s portfeljskimi naložbami v lasti SDH in države. Kot cilj je treba imeti pred očmi dolgoročno lastništvo ključnih strateških in pomembnih naložb v sklad, kot so denimo Telekom, Luka Koper in Petrol, je dejal Rožič.

Nadzorni svet demografskega sklada naj ima po predlogu ZSSS-ja 11 članov namesto predlaganih devet, in sicer dva predstavnika sindikatov namesto enega, prav tako pa tudi dva predstavnika upokojenskih organizacij namesto enega.

Trajni viri za polnjenje sklada

Po mnenju ZSSS-ja je treba tudi določiti zadostne trajne vire za polnjenje demografskega rezervnega sklada. Od odprodaj kapitalskih naložb države v upravljanju SDH naj se nameni 20 odstotkov kupnin in ne le deset odstotkov, delež dividend od kapitalskih naložb države v upravljanju SDH pa naj namesto desetih odstotkov znaša 50 odstotkov.

Med stalne vire naj se po predlogu ZSSS doda tudi del pobranih sredstev nepremičninskega davka, ko bo uveden, prihodke od koncesij na podlagi vode ter prihodke iz upravljanja gozdov v državni lasti.

Po predlogu zakona o skladu, ki bo v javni razpravi do 15. avgusta, se bo v sklad preoblikovala Kapitalska družba, skupščina sklada pa bo vlada.