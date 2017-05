Erjavec: Odnosi v koaliciji naporni, demografski sklad pa bi jih lahko zaostril

DeSUS za zdaj podpira drugi tir

16. maj 2017 ob 21:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Prvak DeSUS-a Karl Erjavec je odnose v koaliciji označil za dokaj naporne. Če ne bo uskladitve glede demografskega sklada, bi to "lahko imelo hude posledice".

Erjavec je v današnji izjavi novinarjem v DZ-ju spomnil, da so predlog zakona o demografskem skladu že skoraj uskladili z ministrstvom za finance, SMC pa da je v zadnjem trenutku dal nove pripombe, ki gredo v popolno nasprotje s konceptom in že sprejetimi stališči.

Gre za zakon, ki je za DeSUS ključen in je tudi vključen v koalicijski sporazum. Zato upa, da bodo našli ustrezne rešitve. Ni pa to zakon, na katerem bi koalicija obstala ali padla, saj je še prostora za usklajevanje. Pripombe SMC-ja pa razume zlasti v smislu, da se želijo "v svežnjih zakonov boljše pozicionirati".

Še en krog usklajevanj glede demografskega sklada je potekal prav danes, a so člani delovne skupine glede rezultata pogovorov še dokaj skopi, je pa blizu uskladitve.

Zakon o zdravstvenem varstvu bo težko sprejeti v tem mandatu

Ob tem je Erjavec odnose v koaliciji označil za dokaj naporne. Spomnil je na veliko odprtih zakonov, ki čakajo na sprejem na vladi ali v DZ-ju. Kot večjo težavo je poudaril zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga bo verjetno težko sprejeti v tem mandatu.

Zadovoljen je, da bo ministrica za okolje Irena Majcen iz kvote DeSUS-a v četrtek predložila usklajene zakone s področja urejanja prostora in graditve objektov, meni pa tudi, da bi lahko našli kompromis glede reorganizacije centrov za socialno delo.

O podpori drugemu tiru bi lahko tudi razmislili

Dotaknil se je tudi morebitnega referenduma o drugem tiru. Projekt v DeSUS-u podpirajo, bo pa moral minister za infrastrukturo Peter Gašperšič na odprta vprašanja glede projekta dati zelo jasne odgovore, če bodo želeli prepričati ljudi.

Glede na argumente se bodo v stranki, če referendum sploh bo, odločili, kako bodo ravnali. Projekt so na vladi in v DZ-ju res podprli, a če bo kampanja pokazala, da projekt in cena nista ustrezno zasnovana, bo po Erjavčevih navedbah "treba razmisliti o zadevi, saj si novega Teša 6 ne moremo privoščiti".

A. Č.