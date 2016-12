Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Haile Gebrselassie se zavzema za ničelno toleranco pri dopinških prekrških. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gebrselassie: Za dopinške prekrškarje ni vrnitve

Etiopija med petimi državami pod "posebnim nadzorom"

31. december 2016 ob 13:08

Adis Abeba - MMC RTV SLO/Reuters

Nekoč izjemen dolgoprogaš Haile Gebrselassie, ki je bil novembra izvoljen za predsednika etiopske atletske zveze, je neomajen v boju proti dopingu, saj uvaja dosmrtne prepovedi za takšne prekrške.

Etiopski tekači že vrsto let osvajajo kolajne na največjih tekmovanjih, a državo je letos precej pretreslo, ko so šest atletov začeli preiskovati zaradi domnevne zlorabe nedovoljenih poživil. Mednarodna atletska zveza IAAF je Etiopijo uvrstila med pet držav, ki so pod "posebnim nadzorom". Poleg nje to velja še za Kenijo, Maroko, Ukrajino in Belorusijo.

"Naše stališče je, da nimamo opravičila do nikogar, ki je kršil pravila. Vsakogar, ki ga bomo odkrili, ne bo več smel nikoli tekmovati," je v intervjuju za Reuters povedal Gebrselassie in dodal, da je njegov cilj prepričati IAAF, da se Etiopija resno spoprijema s to težavo.

Kazni so tako precej strožje kot tiste Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki za dopinške prekrškarje predvidevajo največ štiri leta prepovedi nastopanja.

M. R.