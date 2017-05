Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Maraton treh src v Radencih je letos rekorden po udeležbi, saj je prijavljenih 5.733 tekačev, od tega 359 na 42,195-kilometrski razdalji. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Petra Majdič in napotki tekačem: Štej korake, pa bo kriza minila!

V 36 letih je traso preteklo skoraj pol milijona tekačev

20. maj 2017 ob 08:58

Radenci - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Tekači imajo danes svoj praznik v Radencih, kjer poteka že 37. Maraton treh src. Tek na 21 km šteje tudi za državno prvenstvo. Na odprtju je tekače pozdravila Petra Majdič.

Po lanski prenovi daljših prog, ki so maraton ponovno ponesle preko slovenske meje, teče pa se le en krog, so letos osvežili progi na pet in deset kilometrov, organizatorji pa pričakujejo rekordno udeležbo.

Prijavljenih je 5.733 tekačev, od tega 359 na 42,195-kilometrski razdalji, 1.731 pa na polmaratonu.

V 36 letih je traso Maratona treh src preteklo že blizu pol milijona srčnih tekačev. Za razliko od velemestnih tekov se v Radencih večji del v naravi in po okoliških krajih, kar daje prireditvi poseben pečat.

Na vrhu naj bi bili Kenijci

Na maraton (dobrih 42 km) so se prijavili tekači iz 24 različnih držav, razplet na vrhu pa bodo krojili kenijski tekači. V ženski konkurenci se bosta za zmago na najdaljši preizkušnji potegovali Gladys Jepkurui Biwott, ki je v Radencih že zmagala, in njena rojakinja Hellen Jepkosgei Kimutai, nastopila pa bo tudi hrvaška olimpijka Marija Vrajić Torišić. Med moškimi sta favorita Joel Maina Mwangi in Moses Kipruto Kibire.

Helena Javornik spet na štartu

Lani sta na 42 km zmagala Kenijec Samson Mungai Kagia (2:26:27) in njegova rojakinja Hellen Jepkosgei Kimutai (2:47:59); slovenska naslova sta osvojila skupno tretja Janez Mulej (2:34:57) in slovenska rekorderka Helena Javornik (3:01:32). Slednja je tekla svoj petdeseti maraton in je osvojila 40. državni naslov, nastopila pa bo tudi letos, ko bo tekla tudi Sonja Roman, ki je bila doslej neuspešna pri lovu na maratonsko normo za svetovno prvenstvo avgusta v Londonu.

Med atleti se bosta za slovenski naslov potegovala Domen Hafner in Robert Kotnik, favorita na polmaratonski preizkušnji pa sta tudi Kenijca, Stellah Jepngetich Barsosio med polmaratonkami in Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo med polmaratonci.

Cene Prevc bo tekel, Domen podeljeval nagrade

Udeležbo na tekmovalnem delu je letos potrdilo pet nordijskih reprezentantov. Za najboljši čas med skakalci se bosta potegovala Anže Lanišek in Cene Prevc, Katja Višnar, Anamarija Lampič in Alenka Čebašek pa so nordijske tekačice, ki bodo smuči v Radencih zamenjale za tekaške čevlje.

Medalje bodo najboljšim podeljevali Domen Prevc, Robert Kranjec, Anže Semenič, Maja Vtič, Špela Rogelj in Vesna Fabjan.

"Ena, dve tri. Kriza mine, ni predaje!"

Na petkovem odprtju maratona je tekače nagovorila nekdanja smučarska tekačica Petra Majdič. Za Radio Slovenija je povedal: "V Radence se vedno rada vračam. Ko na avtocesti iz Maribora zavijem proti Radencem, se svet upočasni, cesta pa izprazne. Mislim, da je to eden od maratonov, ki ga organizirajo najbolj srčni ljudje. Pozdravit sem prišla vse udeležence, jim zaželela srečo in dala napotke. Kriza pride, tako kot v vsakdanjem življenju. Ampak zavedati se je treba, da kriza tudi mine. Ko je res hudo, sem se navadila, da sem samo štela. Štejem korake. Najprej do deset, ko je bilo res hudo, pa samo še do tri. O ničemer drugem nisem razmišljala. Ni bilo predaje. Ena, dve tri."

T. O.